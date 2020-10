Jenelle Evans ne semble pas trop fan du sens de la mode de Teen Mom 2 étoiles Chelsea Houska. Evans a partagé quelques photos d’elle-même sur Twitter, auxquelles un fan a répondu si elle avait cette tenue «lorsque vous êtes entré par effraction dans la maison de Chelsea». Evans en rit, écrivant à l’adepte: «Ouais… elle n’aime que le plaid.

C’est juste un autre exemple dans lequel Evans a tiré sur ses anciens compagnons de casting. En juillet, comme l’expliquait In Touch Weekly, Evans a publié une photo qui la voyait avec Houska et Leah Messer. La légende disait «Faux souvenirs», faisant référence à ses retombées avec les stars de Teen Mom. Evans était parmi les quatre originaux de Teen Mom 2 avec Messer et Kailyn Lowry.

Sa course dans l’émission a pris fin après qu’elle a été licenciée à la suite de son mari, David Eason, qui aurait tiré et tué leur chien de la famille. Elle a dit à US Weekly qu’elle était «un peu choquée» après que MTV ait décidé de la laisser partir, mais a noté qu’elle n’avait aucun ressentiment pour le réseau. En février dernier, Evans a déclaré à PopCulture qu’elle prenait son histoire en main après son départ de la série. Cela inclut de se concentrer sur sa chaîne YouTube, “C’est vraiment génial, en fait, car ce n’est pas comme si je m’inquiétais de ce qui allait être diffusé.” Elle apprécie d’avoir son propre horaire maintenant et de pouvoir partager ce qu’elle veut quand elle le souhaite.

Dans cette interview, Evans ne semblait pas manquer ses obligations de tournage avec MTV. Comme le savent les fans de la série, les mamans sont toujours occupées par des drames, que ce soit avec leurs propres parents, le père de leurs enfants ou ex. «J’essaie de m’éloigner de [that drama] maintenant.” Evans aime pouvoir contrôler le récit de nos jours et ne pas laisser un réseau dicter ce qui est diffusé et ce qui ne l’est pas.

Teen Mom 2 a fait ses débuts en 2011. La série a accueilli son cinquième compagnon de casting, Briana DeJesus dans la saison 8 et a amené Jade Cline lorsque le réseau a retiré Evans du casting. Diffusé les mardis sur MTV, l’épisode le plus récent de Teen Mom 2 a vu Messer s’inquiéter de l’état de santé de sa fille alors qu’elle se demandait si Ali aurait besoin de se déplacer définitivement en fauteuil roulant après une chute. Lowry a également cherché une nouvelle maison, voulant déménager de sa maison à Middletown, Delaware à la capitale de l’État à Douvres.