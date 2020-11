Mercredi, Jenelle Evans, une ancienne de Teen Mom 2, a déclaré à ses fans que son fils de six ans, Kaiser, était à l’hôpital pour un “abcès infecté”. Selon InTouch Weekly, un fan a allégué qu’Evans se moquait de son fils pendant qu’elle l’emmenait à l’hôpital. Naturellement, la star de télé-réalité n’a pas perdu de temps à répondre au message incendiaire de l’utilisateur.

«Veuillez garder Bubba dans vos pensées et vos prières! Il a un abcès infecté dans l’aine qui infecte ses ganglions lymphatiques », a écrit Evans mercredi, sous-titrant une photo d’elle-même et de son fils. «Il a pris plusieurs médicaments et j’espère que ce prochain antibiotique fonctionnera. #GetWellSoon #PrayersPlease. ” Un utilisateur a ensuite répondu pour demander: “Comment cela se produit-il?” Un autre individu est alors intervenu et a ajouté: «En l’enregistrant en disant qu’il a mal à la tête et en riant de sa douleur au lieu de le prendre. [to] le médecin.” Bien sûr, Evans n’avait pas peur de répondre au message du haineux afin de remettre les pendules à l’heure. L’ancien de Teen Mom 2 a écrit: «Euh… non. Kaiser est chez le médecin depuis un mois maintenant. C’est la raison pour laquelle il prend déjà son troisième antibiotique.

Les problèmes de santé de Kaiser surviennent environ trois semaines après qu’Evans a conclu un accord de garde avec le père de son fils, Nathan Griffith. TMZ a rapporté qu’un juge avait autorisé Evans à conserver la garde principale de son fils. Griffith obtiendrait la garde un week-end sur deux. De plus, la décision a déclaré que la mère de Griffith pourra regarder Kaiser tous les cinq week-ends et qu’elle peut remplacer son fils s’il est incapable de regarder l’enfant de six ans. En ce qui concerne les vacances, les ex partageront Noël et alterneront Thanksgivings. Griffith pourra également passer six semaines d’affilée avec son fils cet été lorsque l’école le permettra. Evans et Griffith partagent la garde légale de Kaiser. À la suite de cette conclusion de leur bataille pour la garde, Evans a déclaré à InTouch Weekly qu’elle était heureuse que les deux aient pu arranger les choses pour le bien de leur fils.

«Je suis heureuse que les deux parties puissent régler leurs affaires en dehors du tribunal au lieu de se battre», a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression que le coparentalité à un si jeune âge est effrayant et difficile à gérer. Tout le monde ne va pas s’entendre au départ. Tout le monde a un peu d’espace pour grandir et super heureux que nous puissions tous être sur la même page maintenant. Kaiser est beaucoup plus heureux et c’est un changement très positif.