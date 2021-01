L’ancienne star de Teen Mom 2 Jenelle Evans a récemment affirmé qu’elle avait retrouvé la garde complète de son fils Jace de sa mère, Barbara Evans. Cependant, la mère de la star de télé-réalité met les choses au clair. Dans une interview avec TMZ, publiée dimanche matin, Barbara a déclaré qu’elle avait toujours la garde complète de Jace, 11 ans.

Toute cette affaire a commencé après qu’Evans a raconté son histoire Instagram afin de traiter de son comportement passé sur Teen Mom 2, dont les deux premières saisons sont tombées sur Netflix à la mi-décembre. La star de télé-réalité a expliqué qu’elle avait beaucoup grandi depuis que les fans l’ont vue sur les saisons 1 et 2 de la série. Elle a également partagé qu’elle avait retrouvé la garde complète de son fils aîné, Jace, de sa mère, qui en a eu la garde toute sa vie. Evans a d’abord dit à ses fans: «C’est une petite annonce PDA. Vous regardez probablement Teen Mom sur Netflix en ce moment alors que nous parlons et si vous l’êtes, bien. C’était mon vieux moi. C’était le jeune moi, le moi stupide, le moi qui prenait des risques. “

«Maintenant, ne restons pas assis ici 10 ans plus tard et ne revenons pas sur ma page et ne me haïssons pas pour mes erreurs dont j’ai appris», a-t-elle poursuivi. «Ne soyons pas rattrapés par les 200 $ que vous m’avez laissé utiliser pour me sortir de prison. Ne soyons pas rattrapés par les hommes stupides avec lesquels je suis sorti. “L’ancienne personnalité de MTV a ensuite demandé si elle avait la garde de son fils Jace, qu’elle partage avec son ex Andrew Lewis. Elle a noté:” J’ai la garde de Jace. Il vit avec moi maintenant à plein temps. »L’ancienne star de Teen Mom 2 a terminé son message en écrivant:« Mes enfants sont heureux, ils sont en bonne santé. C’est tout ce qui compte. Mais je comprends tout à fait, je détesterais moi aussi si je me regardais. Mais si vous me rattrapez maintenant, je vais beaucoup mieux, vous les gars. Paix, amour, bonheur, b-s.

Barbara a précisé à TMZ qu’elle a toujours la garde complète de Jace. Elle a eu la garde de lui pour la première fois quand il était bébé et Evans n’a eu le droit de visite que depuis. Barbara a déclaré que Jace avait une routine fixe qui impliquait sa mère, car il faisait des allers-retours entre sa grand-mère et le domicile de sa mère au milieu de la pandémie. Il se rendrait chez Evans pendant 3 à 4 jours à la fois. Barbara a noté qu’Evans l’avait appelée après avoir annoncé qu’elle avait retrouvé la garde complète de son fils et avait dit à sa mère qu’elle «s’était mal exprimée». Elle a reconnu que Barbara avait toujours la garde complète de Jace.