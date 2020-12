Jenelle Evans a admis qu’elle était surprise et reste un peu confuse quant aux raisons pour lesquelles elle a été renvoyée de MTV après le meurtre de son mari par son chien. L’ancienne star de Teen Mom 2 était dans l’eau chaude après que David Eason a été découvert pour avoir tué leur chien en raison de ce qu’ils ont dit être en réponse au danger que l’animal présentait à leur enfant.

Elle a dit que c’était une «surprise» pour elle à cause de tout ce que MTV filmerait d’elle et du fait que la plupart de ces choses incluaient un comportement douteux. «Ils m’ont filmé sur la drogue», a-t-elle expliqué sur le podcast This Family Tree. «Ils m’ont filmé, pas de mensonge, hochant la tête devant la caméra. Ils m’ont filmé en train d’acheter de la marijuana et mon réalisateur savait que je l’avais dans ma voiture. Elle a dit que toutes les «choses illégales» qu’elle a faites pendant ses jours de maman adolescente étaient pâles par rapport à l’incident de tir du chien. «Ils n’étaient même pas là et n’avaient rien à voir avec ça», dit-elle. «Mais ils m’ont quand même laissé partir.

Evans, qui a depuis accueilli plus d’animaux de compagnie dans sa famille, a été licenciée par Teen Mom et MTV en mai 2019 pour le meurtre présumé de leur chien de famille par Eason, qui a admis plus tard l’avoir fait. Par la suite, de nombreuses autres stars de l’émission ont exprimé leurs opinions sur le sujet, y compris Kailyn Lowry qui s’est dit «consternée» par ce qui s’était passé dans leur foyer.

Se souvenant de l’appel téléphonique qu’elle a reçu ce jour-là, Evans a expliqué sur le podcast qu’elle savait tout de suite quand MTV l’avait appelée ce qui allait se passer. Elle se souvenait leur avoir dit qu’elle comprenait le contrecoup qu’elle recevait en ligne et que cela aurait l’air mauvais pour le réseau, leur disant même qu’elle comprenait l’action qui serait prise par eux. C’est ce que MTV lui a dit, cependant, qui ne lui convient pas. Evans affirme qu’on lui a dit de dire aux gens qu’elle n’avait pas été licenciée, mais qu’elle a plutôt lâché prise pour la saison en cours, lui laissant la place de revenir plus tard, lorsque tout est passé. «Alors ça se plâtre partout où je suis virée», a-t-elle poursuivi dans l’interview. «Les gens pensent encore que j’ai été viré et MTV n’en parlera pas. Et c’est là que j’en suis. Evans faisait partie des originaux de Teen Mom 2, un groupe qui comprenait elle, Lowry, Chelsea Houska et Leah Messer.

Teen Mom 2 est diffusé mardi à 20 h HE sur MTV.