L’ancienne star de Teen Mom 2, Jenelle Evans, a pris un peu de chaleur le 30 octobre lorsqu’elle a publié une paire de vidéos TikTok depuis le bureau d’un médecin où sa mère, Barbara, subissait une chirurgie oculaire. Certains ont trouvé la vidéo de mauvais goût, tandis que d’autres ont partagé leurs meilleurs vœux pour sa mère. Les vidéos ont fait surface quelques jours après qu’Evans et son ex-petit ami Nathan Griffith aient conclu un nouvel accord de garde sur leur fils Kaiser, âgé de 6 ans.

Dans les deux articles de TikTok, Evans a essayé de danser sans se lever sur “HOOPLA” de KyleYouMadeThat et “Say I Yi Yi” de Ying Yang Twins. “Apprendre les danses en attendant ma mère quand elle a été opérée des yeux”, a écrit Evans dans la première légende. «Quelqu’un a fini par entrer à la fin, alors j’ai agi comme si j’attachais mes chaussures», a-t-elle ajouté dans la seconde, aux côtés d’émojis riant et crâne. Dans les deux clips, Evans porte un masque facial pour suivre les directives relatives aux coronavirus.

@jenellelevans 😂😂😂 quelqu’un a fini par entrer à la fin alors j’ai agi comme si je mettais mes chaussures ☠️☠️☠️ ♬ Say I Yi Yi – Jumeaux Ying Yang

Certains fans d’Eason ont trouvé les vidéos inappropriées. “Je ne peux même pas. L’embarras de seconde main que je ressens en ce moment”, a écrit une personne. “Imaginez voir une femme adulte faire cela dans la salle d’attente de l’hôpital comme c’est embarrassant”, a écrit un autre sur Reddit, rapporte The Sun. Une autre personne a qualifié la vidéo d ‘«échec épique».

La plupart des commentaires laissés sur les vidéos TikTok étaient cependant positifs. “S’il y avait des caméras de sécurité, je parie qu’elles adoraient regarder ça”, a écrit un fan. “Envoi de prières pour ta douce maman !!” un autre a ajouté. «Cela me rend heureux de vous voir tous [along]», a écrit un autre, se référant à la relation difficile d’Evans avec sa mère.

Quelques jours avant qu’Evans ne partage les vidéos de l’hôpital, elle avait de bonnes nouvelles à partager. Le mois dernier, un juge a signé les conditions de garde entre Evans et Griffith. Evans a gardé la garde principale de Kaiser, tandis que Griffith a la garde un week-end sur deux. Tous les cinq week-ends, la mère de Griffith s’occupera de Kaiser et remplacera également si Griffin est incapable de passer du temps avec Kaiser. Il y a aussi un horaire de vacances, où Kaiser passe Thanksgiving avec Evans les années paires et Griffith les années impaires. Le matin de Noël, Kaiser passera du temps avec Evans, puis passera l’après-midi jusqu’au 26 et 27 décembre avec son père. Griffith obtient également six semaines avec Kaiser après la fin de l’année scolaire. Griffith et Evans décideront où ils peuvent échanger leur fils et sont empêchés de se parler mal l’un de l’autre devant lui.

Evans et son mari, David Eason, ont temporairement perdu la garde de leurs enfants après qu’Eason eut tiré et tué leur chien en avril 2019. La garde a été rétablie en juin 2019. Evans est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace, qu’elle partage avec son ex Andrew Lewis; et sa fille Ensley, 3 ans, qu’elle partage avec Eason.