Jenna Bush Hager a récemment fait un voyage dans le passé, notant qu’elle et la famille Obama ont beaucoup plus en commun que des différences. Lors d’une apparition au Dr. Oz Show, Hager dit qu’elle se souvient de la fois où elle et sa sœur Barbara ont montré Sasha et Malia Obama à la Maison Blanche après la victoire du président Barack Obama en 2008. Le co-animateur Today a même expliqué aux filles les chambres dans lesquelles elle et sa sœur étaient restées, qui seraient également celles dans lesquelles les sœurs Obama resteraient.

“Nous leur avons fait visiter la Maison Blanche”, a-t-elle déclaré au Dr Oz et à ses téléspectateurs selon PEOPLE. “Nous leur avons montré quelles étaient nos chambres, qui allait devenir leurs chambres. Nous venons de passer une si belle journée parce que, vraiment, nous avons tellement plus en commun que ce qui nous divise – en particulier les enfants.” Alors qu’elle et sa sœur étaient à l’université au moment où leur père, George W. Bush, a accédé à la présidence, Hager se souvient de l’époque où elle était beaucoup plus jeune lorsque son grand-père George HW Bush était président.

«Nous nous sommes vus dans ces précieuses petites filles parce que lorsque notre grand-père est devenu président, nous avions leur âge», a-t-elle déclaré. “Nous savions donc ce qu’il y avait de magique à la Maison Blanche. Nous leur avons appris à glisser le long de la rampe, ce que Mme Obama aimait certainement. Nous sommes si fiers de ces filles.”

Hager et sa sœur ont écrit aux filles une douce lettre à la lumière de leur départ en 2017. “Malia et Sasha, il y a huit ans, par une froide journée de novembre, nous vous avons accueillis sur les marches de la Maison Blanche. Nous avons vu à la fois la lumière et la méfiance. dans vos yeux alors que vous regardiez votre nouvelle maison. Nous avons erré tous les quatre dans les majestueuses salles de la maison où vous n’aviez d’autre choix que d’emménager. Lorsque vous avez glissé, enfilez la rampe du solarium, comme nous l’avions fait en 8- à l’âge de 20 ans et à 20 ans à la poursuite de notre jeunesse, votre joie et votre rire étaient contagieux », disait la douce lettre.

Il a continué: “En huit ans, vous avez fait tellement. Vu. Nous vous avons vu grandir de filles à impressionnantes jeunes femmes avec grâce et facilité. Et à travers tout cela, vous vous êtes rencontrés. Tout comme nous.”

Hager est devenue l’une des préférées des fans en co-animant aux côtés de Hoda Kobt sur Today. Remplissant les chaussures de Kathie Lee Gifford après son départ en tant que visage de longue date de la chaîne, les téléspectateurs se sont réchauffés à la femme de 38 ans.