Jennifer Aniston est l’une des personnalités les plus aimées d’Hollywood, il est donc un peu surprenant qu’elle soit au centre d’une réaction virale. Aniston, 51 ans, est une personnalité bien-aimée pour son travail sur des émissions de télévision comme Friends et The Morning Show et des films comme Murder Mystery et Nous sommes les meuniers. (De plus, son infâme mariage et son divorce avec Brad Pitt lui ont valu beaucoup de soutien au fil des ans.) Malgré toutes ces bonnes faveurs, son dernier article sur Instagram Story a Internet en place.

Vendredi soir dernier, Aniston a marqué la fin du jour de Noël en montrant un ornement de Noël en bois avec les mots «notre première pandémie 2020» dessus. L’image était une capture d’écran et partagée sur Twitter, où les utilisateurs se sont ligués contre l’actrice, qui jouait Rachel Green sur Friends. Ils l’ont qualifiée de désemparée et insensible à faire la lumière sur la pandémie via un ornement. Les utilisateurs l’ont associée à d’autres célébrités qui ont montré par inadvertance à quel point elles étaient déconnectées de leurs fans qui luttent alors que la pandémie de coronavirus fait rage. Faites défiler pour voir l’image en question et les réactions des détracteurs.

Ils font. Ils ne sont pas du tout affectés par cela. Ils sortent encore, voyagent, gagnent de l’argent. Ensuite, postez des trucs comme celui-ci en essayant de donner l’impression qu’ils sont en relation avec nous et tout ce que cela montre, c’est qu’ils ne le font pas. – sun🌦 (@iipeppermintt) 26 décembre 2020

prevnext

pourquoi penserait-elle que c’était une bonne idée? pourquoi les célébrités n’utilisent-elles pas la logique? Pourquoi – yasmin (@ ycsm1n) 26 décembre 2020

prevnext