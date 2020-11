Jennifer Aniston avoue son secret le plus sale Elle en a plus d’un! | AP

La célèbre actrice Jennifer Aniston Il a gardé plus d’un sale secret, cependant, je révèle l’un des plus sombres qu’il puisse avoir et qui vous impressionnera sûrement, car il n’avait jamais avoué cette partie de sa vie privée auparavant.

Jennifer Aniston et son personnage le plus sympathique comme Rachel Green dans la série “Friends” ont sans aucun doute ajouté des millions de fans à sa vie artistique.

Grâce à cela, au fil du temps, elle est tombée amoureuse de milliers de personnes à travers le monde avec son charisme et sa personnalité, ce qui l’a bien sûr amenée à devenir l’amour impossible de beaucoup.

Cependant, derrière son air innocent et son beau visage, elle cache un secret s3xual Qu’elle est venue révéler lorsqu’elle a été interviewée il y a quelques années par Ellen Degeneres et c’est l’un des endroits les plus francs où elle a eu des relations sexuelles.

A cette époque, l’actrice était invitée à un show d’Ellen DeGeneres où ils jouaient “Je n’ai jamais …” une dynamique qui consiste à révéler des secrets audacieux de votre vie et c’est là que Aniston Il a avoué avoir eu des relations sexuelles dans un avion.

Mais ce n’est pas tout, puisque dans la vidéo partagée par le Daily Mail, l’actrice a fait un trio avec le pilote et les copilotes de l’avion.

Bien que cette dernière puisse être une blague, l’idée que l’actrice ait eu des relations dans un avion avec un ancien partenaire et inventé le mensonge du trio pour tromper ce qu’elle venait d’avouer publiquement n’est pas exclue.

Que ce soit le bel acteur Brad Pitt ou son ex-mari Justin Theroux, il ne fait aucun doute qu’Aniston a fait rêver ses fans et son imagination au million.

Bien sûr Jennifer Aniston Elle est l’une des actrices les plus aimées au monde du grand écran et l’actrice connue pour sa majestueuse participation à “Friends”, se vante également d’avoir une excellente relation avec ses ex-partenaires.

Tout le monde connaît sa belle relation avec de vieux couples comme Bradd Pitt ou Justin Theroux, et même avec John Mayer.

Cependant, si l’une de ces relations a pris les couvertures de magazines et d’émissions de cœur, c’est celle de Brad Pitt et même de nombreuses années après leur rupture, les secrets les plus intimes du couple sont toujours au centre de toutes les lumières.

Sans aller plus loin, une amie de Jennifer Aniston a révélé à quoi ressemblaient les premiers mois de la vie sexuelle du couple.

Et c’est qu’apparemment l’actrice californienne a été pendant neuf mois sans int1mar avec Brad Pitt de peur que cela puisse ruiner leur relation.

C’était la chose la plus sage que Jennifer aurait pu faire. Imaginez dire à Brad Pitt d’attendre le sexe. Cela ne s’était jamais produit, du moins dans sa vie récente », a avoué la source.

Aussi, à l’époque, en 2001, Brad Pitt a parlé de sa vie sexuelle et a reconnu qu’il avait une chose en tête lorsqu’il a quitté la salle de bain de sa maison à Beverlly Hills avec une baignoire en marbre géante.

La salle de bain était la première chose dans la maison où je travaillais quand Jen et moi étions vraiment connectés. Les choses sont dans votre esprit … et je suppose que j’avais l’esprit sale à l’époque », dit-il.

Jennifer Joanna Aniston connaît une carrière réussie dans le cinéma, en particulier dans les comédies romantiques, où elle a participé à plusieurs productions hollywoodiennes, a joué dans le film culte à succès de la terreur et de la comédie: “Leprechaun” de 1993 où elle a partagé le rôle principal avec Warwick Davis, plus tard a été acclamé par la critique pour ses performances dans les films indépendants «She’s the One», «Office Space», «Friends with Money» et «The Good Girl».

Après avoir terminé la série télévisée “Friends”, ses plus grands succès commerciaux ont été les films “Almighty”, “Along Came Polly”, “Living with my ex”, “Marley and I” et “Il ne t’aime pas beaucoup” .

