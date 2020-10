Jennifer Aniston a fait son devoir civique en envoyant son bulletin de vote pour l’élection présidentielle de 2020. Sur Instagram, Aniston a publié une photo d’elle-même en train de poster son bulletin de vote, notant qu’elle avait voté pour l’ancien vice-président Joe Biden et son colistier, la sénatrice californienne Kamala Harris. Son poste comprenait également un petit coup à Kanye West, qui est également actuellement candidat à la présidence.

Aniston a commencé sa légende en expliquant pourquoi elle avait choisi de voter pour Biden aux élections au lieu du président sortant Donald Trump. «J’ai voté pour eux parce qu’en ce moment, ce pays est plus divisé que jamais», a écrit l’acteur, sous-titrant une photo d’elle-même (portant un masque) tout en déposant son bulletin de vote dans les urnes. “À l’heure actuelle, quelques hommes au pouvoir décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire de leur propre corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n’est pas un problème. Il a ignoré la science à plusieurs reprises et publiquement … trop de gens est mort.”

Aniston a poursuivi en écrivant que cette élection est l’une des plus importantes de notre vie pour une variété de questions. Elle a écrit: «Je vous exhorte à vraiment considérer qui sera le plus touché par cette élection si nous restons sur la bonne voie où nous sommes en ce moment … vos filles, la communauté LGBTQ +, nos frères et sœurs noirs, les personnes âgées avec les conditions de santé, et vos futurs enfants et petits-enfants (qui seront chargés de sauver une planète que nos dirigeants refusent de croire qu’elle fait mal). ” L’acteur de Friends a continué de noter que cette élection ne concernait pas seulement Biden et Trump, mais l’avenir des États-Unis. Elle a ajouté: “Toute cette affaire ne concerne pas un candidat ou un seul problème, mais l’avenir de ce pays et du monde. Votez pour l’égalité des droits de l’homme, pour l’amour et pour la décence.”

Bien sûr, comme mentionné précédemment, Aniston a terminé sa légende avec une note spéciale sur West, qui se présente à la présidence (le rappeur a annoncé qu’il était candidat au plus haut poste du pays en juillet). La star a exhorté ses partisans à ne pas voter pour l’Ouest et à prendre ce processus électoral au sérieux. “PS – Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye”, a-t-elle ajouté. «Je ne sais pas comment le dire autrement. S’il vous plaît, soyez responsable.