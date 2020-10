Jennifer Aniston!, Scientifique emporte le record sur Instagram | AP

David Áttenborough, 94 ans, est l’homme qui a osé arracher à la célèbre ex de Brad Pitt, Jennifer Aniston, le record d’avoir atteint le million d’abonnés le plus rapide sur Instagram.

Le scientifique a ouvert son compte Instagram officiel et en moins de 5 heures, David Attenborough il avait déjà laissé la belle actrice derrière.

Jennifer Aniston a surpris tout le monde lorsqu’elle a décidé d’ouvrir son compte sur le célèbre réseau social, la nouvelle a fait le tour du monde et en 5 heures et 16 minutes elle s’était déjà positionnée comme la personne qui a atteint le million de followers le plus rapide sur Instagram.

Cela peut vous intéresser: enfin, Brad Pitt révèle pourquoi il a été infidèle à Jennifer Aniston

Mais qui est ce scientifique? David Áttenborough est célèbre dans le monde Internet pour ses documentaires sur la faune et la nature. Il n’a fallu que quatre heures et 44 minutes à cet homme pour arracher le titre à Jennifer Aniston.

Dans la liste de ceux qui ont obtenu le million de followers les plus rapides sont: David Áttenborough avec la première place, suivi de Jennifer Aniston, les ducs de Sunssex, Kang Daniel et à la cinquième place, le pape François.

C’est le 15 octobre 2019 que l’ex-partenaire de Brad Pitt a surpris avec son premier post sur Instagram, une nouvelle que ses followers et d’autres célébrités ont applaudi.

Pour ouvrir son compte, la célèbre blonde avait des parrains et marraines de luxe car son premier post était une photo dans laquelle elle peut être vue à côté de ses anciens collègues de la série bien-aimée Friends.

Et maintenant, nous sommes des amis d’Instagram. Salut Instagram, était le message avec lequel la belle actrice a rendu fou le réseau social.

Le premier message d’Aniston a dépassé 16 millions de réactions et a recueilli plus d’un demi-million de commentaires de surprise et de gratitude pour avoir rejoint le réseau social et être plus proche de ses followers.

Mais cette publication a aussi fait sensation en donnant l’espoir aux internautes d’un éventuel retour de la célèbre série dans laquelle Jenn a donné vie à l’inoubliable Rachel Green.

L’actrice a utilisé son compte pour partager de beaux souvenirs à la fois de la série, de sa famille et d’elle-même lorsqu’elle était enfant; ainsi que des moments de son quotidien et de sa carrière. L’une des publications qui a le plus fait sensation est celle dans laquelle il a partagé les photographies d’un homme à l’hôpital, avec laquelle il a cherché à sensibiliser ceux qui ne croient pas que le covid-19 existe et ne sont pas conscients des énormes dégâts qu’il peut causer.

Récemment Jennifer Aniston et Brad Pitt a fait la une des journaux après que les deux ont participé à une lecture virtuelle de Fast Times en direct sur Ridgmeont High, une comédie.

L’histoire a pris du recul, tout comme la participation d’autres grandes stars à cet événement lorsque Jenn a commencé à flirter avec le célèbre acteur.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il semble que l’amour et la chimie ne se soient pas terminés entre les deux célébrités et qu’il pourrait facilement y avoir quelque chose de plus entre les deux, alors que les sourires et les regards ont éclaté à l’écran.

Aniston a fait sensation quand elle a dit sans ambages au bel acteur qu’il était “tellement sexy” et qu’il ne pouvait pas s’arrêter de parler en bien de lui.

C’est en 1998 que Jenn et Brad sont devenus le couple du moment et deux ans plus tard, le 29 juillet 2000, ils sont arrivés à l’autel, il y a presque plus de 20 ans.