Dexter revient pour une neuvième saison, et les fans ont réclamé un mot pour savoir si Jennifer Carpenter, qui jouait Debra Morgan, serait impliquée. Michael C. Hall devrait revenir en tant que Dexter Morgan, le frère adoptif meurtrier de Debra, mais Carpenter était le deuxième chef de file de la série. Bien qu’il faille quelques concessions (pour des raisons de spoiler que nous aborderons plus tard) pour réunir Debra et Dexter, les fans veulent le voir. Désormais, les fans ont une lueur d’espoir sous la forme d’un post Instagram de l’actrice.

Carpenter, également connue pour ses rôles dans White Chicks et The Exorcism of Emily Rose, a partagé une image liée à Dexter juste après que Showtime ait annoncé son intention de relancer le spectacle, qui s’est terminé en 2013. L’actrice de 40 ans a partagé une photo de Les bras tatoués de Tyler Davison fan de Dexter recouverts d’iconographie de Dexter, y compris les visages de Dexter et Debra.

Dans la légende, elle a dit à Davison qu’elle espérait qu’il “avait sauvé une petite chambre” maintenant que la série obtenait “un tour de plus”. Bien que ce ne soit pas une indication claire de son retour, le fait qu’elle parle ouvertement du retour de l’émission pourrait être un signe qu’elle est prête à revenir dans une certaine mesure. C’est certainement une possibilité dans les cartes, car le showrunner Clyde Phillips a choisi de ne pas commenter un possible retour de Carpenter lors d’une interview sur le podcast Top 5 du Hollywood Reporter. Spoilers pour Dexter Saison 8 à venir.

Ailleurs sur le podcast, Phillips a spécifiquement commenté si la fin originale de Dexter serait ignorée. Il a assuré aux fans que la fin, qui impliquait la mort de Debra et la fuite de Dexter à Miami et le début d’une nouvelle vie, serait toujours canon. Cette décision signifie que si Carpenter revient, ce serait probablement sous la forme d’une hallucination ou d’un flashback.

«Nous n’annulons rien», a déclaré Phillips à propos de la mort de Debra. «Nous n’allons pas trahir le public et dire:« Oups, tout cela était un rêve ». Ce qui s’est passé au cours des huit premières années s’est produit au cours des huit premières années. “

La prochaine saison de Dexter, que Showtime présente comme une série limitée, sera filmée au début de 2021 avec l’intention d’une sortie à l’automne 2021. Hall est le seul acteur de retour confirmé au moment de la publication.