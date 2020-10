L’actrice de 48 ans profite des derniers jours de chaleur intense à Los Angeles pour aller à la plage avec ses filles.

La situation mondiale a divisé le COVID-19 et les risques liés aux voyages ont amené plusieurs célébrités à annuler leurs vacances d’été et à profiter des espaces naturels que leurs villes leur offrent.

C’est le cas de Jennifer Garner qui n’a pas fait son traditionnel voyage à Hawaï et est restée à Los Angeles avec ses 3 enfants en profitant des belles plages du Pacifique.

L’ex-femme de Ben Affleck a profité des températures élevées du week-end pour enfiler son maillot de bain, des tongs et avec la serviette rayée classique, elle a visité l’une des plages de Malibu avec ses filles, Violet et Seraphina.

Jennifer a enseigné des cours de style dans un maillot de bain une pièce gris drapé sur les côtés tout en plongeant dans la mer avec Violet.

Malgré la chaleur et le soleil intense, il semble que la mer était un peu froide, comme c’est la coutume à Malibu, et Jennifer ne pouvait pas empêcher son visage douloureux.

L’actrice de «13 Going on 30» avait prévu de passer plusieurs heures au soleil, elle a donc emporté tous ses appareils mobiles pour assister aux urgences du travail pendant que les filles jouaient sur la plage.

À sa tenue glamour, Jennifer a ajouté une paire de lunettes de soleil Jacques Marie Mage qui valent plus de 500 dollars et un masque blanc.

Les filles de 14 et 11 ans, qu’elle partage avec Ben Affleck, étaient également belles, la plus âgée dans un maillot de bain bleu et turquoise à l’ancienne et la plus jeune dans un jaune avec des volants sur les épaules.