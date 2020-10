Un peu plus d’un mois après avoir rejeté les spéculations à laquelle elle s’attend, Jennifer Garner continue de diffuser des rumeurs de grossesse. La douce publication Instagram de l’actrice sur Halloween au cours du week-end a conduit à un afflux de nouvelles théories, même si elle indique clairement qu’elle est parfaitement satisfaite en tant que mère de trois enfants.

Le drame de la grossesse a commencé dimanche lorsque l’actrice de 48 ans s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour se vanter de son adorable jack-o’-lanterne d’Halloween sur le thème de la quarantaine. Partageant une photo d’elle-même assise sur le sol berçant son décor fraîchement sculpté – une grande citrouille avec des fenêtres sculptées et une citrouille plus petite à l’intérieur – elle a écrit: “quand vous et votre citrouille-lanterne partagez une ambiance”.

Le message, cependant, ne semblait dérouter que certains fans, qui semblaient croire que la citrouille de Garner n’était pas une pièce de théâtre sur la pandémie actuelle, mais plutôt une annonce de grossesse. Commentant, un fan a écrit: “Attendez … êtes-vous enceinte ou est-ce quelque chose de derrière quand quelqu’un a posté une photo et pensait que vous l’étiez mais que c’était du poids de quarantaine?! S’il vous plaît dites que vous l’êtes !!!” Beaucoup d’autres semblaient avoir la même interprétation erronée, avec une autre écriture, “cela signifie-t-il qu’il y a une petite Jennifer derrière cette citrouille?” Un autre a demandé, “attendez … est-ce qu’elle dit qu’elle a un bébé dans le ventre ??”

Garner, cependant, n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure. Après qu’un adepte ait écrit qu’ils “pensaient que c’était une annonce de grossesse pendant une seconde chaude”, l’actrice a plaisanté, “TOUJOURS PAS PLUS DE BÉBÉS … Bon chagrin, je ne l’ai même pas vu, j’ai juste vu des sourires assortis.” Comme beaucoup d’autres l’ont souligné, plutôt qu’une annonce de grossesse mignonne d’une citrouille de bébé dans une citrouille de maman, la conception d’Halloween de Garner était en fait une citrouille à l’intérieur d’une maison.

C’était loin d’être la première fois que Garner, mère de trois enfants – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et 8 ans et Samuel – qu’elle partage avec son ex-mari Ben Affleck , a fait face à des rumeurs de grossesse. À la mi-septembre, elle a de nouveau établi le record juste après qu’un fan lui ait demandé si elle attendait après que l’actrice ait partagé une vidéo d’elle-même sur Instagram en faisant une visite des animaux de la ferme de sa famille. Garner a déclaré qu’elle avait «48 ans, qu’elle avait trois enfants en bonne santé et que je ne suis pas – et ne le sera jamais – enceinte», ajoutant: «nous pouvons mettre cette chienne au repos. [I] a gagné le COVID-19? Peut-être. Mais c’est une autre histoire.”