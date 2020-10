Jennifer Hudson, ancienne d’American Idol, dans le rôle d’Aretha Franklin dans le biopic Respect, et de nouvelles photos du film révèlent à quel point elle s’est transformée en chanteuse emblématique. Le film raconte l’histoire de la vie de Franklin, passant du statut de fille d’un prédicateur à celui des chanteurs les plus grands et les plus respectés de tous les temps. Notamment, Franklin n’était la fille d’aucun prédicateur, mais de CL Franklin, l’un des ministres noirs les plus connus du milieu du XXe siècle.

Sur une photo, nous voyons Hudson bercer une robe bleue avec des colliers dorés, alors qu’elle dépeint la reine de la soul retournant à la chapelle de son père à Los Angeles. “C’est une chose que j’ai toujours voulu rappeler à tout le monde, quelle que soit la façon dont nous abordons la musique du film”, a déclaré Hudson à EW, qui a révélé en exclusivité les nouvelles images. “Que ce soit une chanson profane ou une chanson gospel, vous ne pouvez pas oublier ses racines … tout, du ‘Respect’ à ‘Natural Woman’ en passant par ‘Never Loved a Man’, il y avait toujours cette âme, cette église, cet évangile en elle . “

Une autre image montre Hudson avec Marlon Wayans, qui joue le premier mari de Franklin, Ted White. La relation entre White et Franklin avait ses points forts, mais elle avait aussi sa juste part de moments bas. C’est quelque chose, estime Wayans, qu’il est important de capturer. «Rarement trouvez-vous un amour parfait», dit-il. “Les gens, nous tombons follement amoureux, et nous nous retrouvons attachés à des choses toxiques.”

Mary J. Blige, qui joue la chanteuse Dinah Washington, joue également dans le film. «Je pense que Dinah aimait Aretha», dit Blige à propos de la relation du couple. «Elle était une mentor et une amie de la famille et quelqu’un qui était vraiment vraiment réel et honnête au lieu des hommes qui lui baisaient le cul la plupart du temps … Mais c’était un amour dur, et la raison pour laquelle je le sais. .. “Blige rit alors,” C’est parce qu’Aretha et eux, ils nous ont fait ça! Ils étaient durs avec ça. Nous ne savions pas s’ils nous aimaient ou non. “

Le père de Franklin est également représenté dans le film, joué par l’acteur légendaire Forest Whitaker. S’adressant à EW, il a partagé que la foi de Franklin avait été façonnée en partie par le fait qu’elle était “autour de beaucoup de conversations” en tant que jeune femme. «Parce que CL et Martin Luther King Jr. étaient des amis proches, et qu’il a en fait travaillé avec Martin pour faire certaines des marches. En particulier la marche Walk to Freedom à Detroit – c’est là que Martin a prononcé son discours ‘J’ai un rêve’ pour le premier temps.” Respect devrait actuellement sortir en salles le 15 janvier.