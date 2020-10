Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans le nouveau film Netflix | INSTAGRAM

Netflix a récemment annoncé le casting spectaculaire de “Ne lève pas les yeux”, la nouvelle production cinématographique de l’incroyable réalisateur Adam McKay, qui a été responsable de grands et importants films tels que “The Great Bet” et “The Vice of Power”.

On savait déjà que Jennifer Lawrence allait être l’un de ses protagonistes, cependant, le film mettra également en vedette la participation emblématique du célèbre Leonardo DiCaprio, ainsi que de grandes célébrités.

Eh bien, d’importants médias américains ont mentionné que dans le film, d’énormes stars de la série seraient présentes, telles que: Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley et Rob Morgan. .

Il est à noter que le film précité, qui promet d’être un succès retentissant sur la plateforme, est écrit par McKay lui-même, qui a déjà remporté l’Oscar de son livret pour son dernier tube mondial: “The Big Bet”.

Pour sa part, Lawrence a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour le film “Silver Linings Playbook”, l’interprète a commencé à éblouir le grand public avec la saga à succès de “The Hunger Games”, donc en 2015 et 2016 c’était l’actrice la mieux payée du monde, selon le magazine Forbes.

De son côté, DiCaprio a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour “The Revenant” en 2015, un film réalisé par le Mexicain Alejandro González-Iñárritu.

L’acteur était resté à l’écart des films depuis lors jusqu’à ce qu’il signe pour le dernier film de Quentin Tarantino “Il était une fois … à Hollywood”, et avec six nominations aux Oscars en tout, DiCaprio compte dans sa filmographie. avec des films attachants.

Il s’avère que le film racontera l’histoire de deux astronomes médiocres qui lancent une croisade dans les médias pour avertir l’humanité de l’existence d’un astéroïde qui s’approche de la Terre, menaçant de détruire notre planète, sous l’interprétation de Lawrence et DiCaprio.

On s’attend à ce que les autres acteurs de “Don’t Look Up” jouent des rôles de soutien ou simplement des camées, un dispositif ironique que McKay a utilisé régulièrement dans son travail.

De même, la plupart des acteurs du casting étaient associés au projet depuis un certain temps, même si, en l’absence de confirmation, ils ne sont restés que sur la touche, un détail important est que c’est DiCaprio qui a mis le plus de temps à prendre une décision finale.

Depuis, l’interprète n’était pas certain qu’il serait capable de faire correspondre les temps avec deux films à la porte, c’est-à-dire “Don’t Look Up” avec “Killers of the Flower Moon”, sa nouvelle collaboration avec Martin Scorsese, mais finalement il a il a été possible pour Leo de participer à la production.

Il faut noter que, de cette manière, DiCaprio cesse d’être l’une des rares grandes stars hollywoodiennes à n’avoir pas encore participé à un film de la grande société de streaming que la plateforme est devenue: Netflix.

En fait, il se trouve que ses deux prochains projets collaborent avec une plateforme de streaming, puisque c’est AppleTv + qui finance l’autre film que nous avons évoqué plus haut, «Killers of the Flower Moon».

Donc, honnêtement, on ne peut rien attendre d’autre de ce tournage, à part un succès total, car il y a trop d’excellents détails qui promettent que cette production cinématographique réussira dans son intégralité, nous ne pouvons qu’attendre qu’elle soit prête et voir la première au sein de la plateforme.

Que ce soit les acteurs incroyables, le drame, la comédie et le mystère, la plate-forme la plus réussie et le producteur primé, c’est certainement une excellente combinaison.