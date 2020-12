Jennifer Lawrence pourrait-elle «être» avec Weinstein pour être célèbre? | .

Écoutez aujourd’hui le nom de Harvey Weinstein C’est synonyme de répudiation car il a été accusé par plusieurs femmes de harcèlement, aujourd’hui il est un condamné américain, qui prétend que grâce à Jennifer Lawrence ayant des relations avec lui et qu’à cause de cela, il est devenu une excellente actrice.

La lauréate d’un Oscar, Jennifer Lawrence est aujourd’hui l’une des stars hollywoodiennes les plus reconnues et bien qu’à certaines occasions, elle n’ait pas été aussi aimée que de nombreuses autres stars en raison de certaines attitudes et actions qu’elle a menées tout au long de sa carrière.

Le producteur du film Harvey Weinstein Il a été accusé par plusieurs femmes de harcèlement, la plupart d’entre elles étaient des actrices, tout au long de sa carrière, il a eu de grandes réalisations en tant qu’homme d’affaires et producteur, il a travaillé avec de grandes personnalités de la série.

La carrière de Harvey Weinstein a commencé en 1979 et s’est terminée en 2017, précisément à cause des accusations portées contre lui, ce scandale était si grand que plusieurs célébrités ont commencé à cesser de travailler avec le producteur.

Peut-être qu’une des techniques pour qu’une partie de ses victimes accepte d’avoir quelque chose avec lui et peut-être momentanément pour convaincre lesdites femmes, était-elle aussi de mentionner une partie des célébrités avec lesquelles il s’était censé coucher.

La même chose s’est produite selon le portail “Marca” où ils ont déclaré qu’Harvey Weinstein était en train de convaincre l’une des femmes qui le dénonceraient plus tard de manière anonyme, bien que le nom de ladite actrice soit connu par respect pour elle, il ne sera pas mentionné, dit-on Selon le portail que le producteur du film lui a dit de la convaincre que Jennifer Lawrence elle avait été avec lui et pour cela elle avait réussi à gagner un Oscar.

Ce n’était pas une nouvelle que Harvey Weinstein se vantait de toutes ses réalisations, parmi lesquelles Jennifer Lawrence qui a remporté l’un des Oscars les plus importants de l’industrie en 2012, grâce à sa participation au film ” Silver Linings Playbook “, en plus d’un Oscar, il a remporté plusieurs prix importants.

Selon la déclaration faite à une femme qui a dénoncé anonymement Weinstein selon le portail El País où les informations ont été partagées sur la façon dont le producteur du film avait approché une autre de ses victimes, ce qu’ils affirment qu’il a mentionné le nom de Jennifer Lawrence pour essayer de la convaincre.

Il est dit selon le portail qu’il s’est approché d’elle dans une salle de bain et a commencé à se toucher lui-même devant elle, c’était la première fois qu’elle avait une rencontre avec lui, à partir de là, elle a commencé à en avoir plusieurs avec lui, parmi lesquels ils ont commencé à être chacun plus inconfortable, jusqu’à ce que dans l’une des attaques, il lui dise qu’il était avec l’actrice et qu’il a déjà remporté un Oscar.

Ces déclarations une fois partagées ont été immédiatement rejetées par les représentants d’Harvey Weinstein non seulement les commentaires mais aussi les accusations portées contre lui, ils ont immédiatement commencé à s’excuser pour ce qui avait été commenté à propos de Lawrence, affirmant qu’ils n’avaient travaillé qu’ensemble, en plus Ils ont mentionné que le producteur était vraiment désolé pour les propos tenus par la jeune femme qui l’avait dénoncé.

L’actrice et lui avaient travaillé sur plusieurs projets, il y a même plusieurs photos où ils apparaissent ensemble et ils ont l’air vraiment heureux quand ils étaient ensemble lors d’événements.

De son côté, Jennifer Lawrence a nié tout ce qu’ils avaient partagé, ce qui a coïncidé avec les représentants de Harvey qui ont nié les allégations de la jeune femme.

