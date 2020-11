Jennifer Lopez apparaît “al natural”, pour promouvoir un parfum | .

Il semble apparaître “au naturel“De nos jours, c’est quelque chose d’extrêmement courant, le chanteur Jennifer Lopez a rejoint cette «mode» après avoir décidé de promouvoir son nouveau parfum de la manière la plus frappante possible Posant sans aucun vêtement!

Jennifer Lynn Lopez Rodríguez nom complet de la célébrité des États-Unis et de Porto Rico internationalement connue sous le nom de Jennifer Lopez o Jlo a montré que malgré son âge, elle continue d’être une reine du fitness, grâce à l’exercice quotidien qu’elle pratique, elle maintient une silhouette enviable que beaucoup de jeunes filles plus jeunes qu’elle aimeraient avoir.

En plus d’être une chanteuse et actrice à succès Jennifer Lopez Elle est aussi devenue une grande femme d’affaires, pas seulement avec les parfums, vous savez sûrement que ce n’est pas la première qu’elle a décidé de lancer, elle s’est lancée dans le monde de la parfumerie depuis 2003 et a lancé plusieurs versions que l’on pourrait sûrement adapter à votre goût, nous vous les présentons:

Glow par J.Lo Still Miami Glow par J.Lo Live par Jennifer Lopez Love at First Glow par J.Lo Live Luxe Glow After Dark Love & Glamour Nouveau parfum Love and Light Eau the Glow Glowing Forever Glowing JLove Glowing Goddess Wild Glow JLuxe Dark Bois

De cette liste, vous n’en connaissez peut-être pas plusieurs car certaines étaient des éditions limitées, elles ont donc quitté le marché rapidement, dans l’image de couverture où elle apparaît Jennifer Lopez assise, elle porte une silhouette bronzée et ses cheveux ont l’air d’avoir été mouillés, il est évident qu’elle ne porte pas de vêtements, elle est également derrière une sorte d’anneau d’or.

C’est à travers une photo qui a été divulguée sur Twitter où ledit instantané et la figure de JLo peuvent être clairement appréciés.

SI VOUS VOULEZ VOIR L’IMAGE, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT

@JLo vient de sortir son nouveau parfum appelé #Glowing, et pour la promotion, il a fait une séance photo chez d3snudo », ont-ils écrit dans le post.

Si vous pouvez remarquer sur la liste que nous venons de partager le parfum “Glowing” a été lancé il y a longtemps, en fait en 2012, ce fragrance Il s’adressait aux femmes, si vous êtes fan de parfums, vous voudrez peut-être en savoir un peu plus sur la famille olfactive Glowing.

Les notes de tête sont: cyprès, bergamote et mandarine.Les notes de cœur sont: muguet, violette, cassia et fleur d’oranger d’Afrique.Les notes de fond sont: bois de santal, vétiver, vanille, musc, patchouli et ambre

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En plus des différents parfums qu’il a décidé de lancer depuis 2003 Jennifer Lopez Il propose également une vaste gamme de vêtements et de chaussures.Au Mexique, il est devenu un succès grâce aux prix abordables et au fait que nous pouvons les acheter dans un magasin bien connu dans tout le pays.

Jennifer Lopez a commencé sa carrière de 1986 à aujourd’hui elle ne s’est pas arrêtée un seul instant, peut-être sans exagérer un peu, ce n’est que lorsqu’elle est devenue la mère de ses jumeaux qu’elle a pris une pause, mais on pourrait dire que ce n’était qu’une courte temps car il a immédiatement commencé à apparaître sur scène.

La soi-disant Bronx Diva est devenue une véritable personnalité partout dans le monde, que ce soit à la télévision avec sa longue liste de films, ses collaborations musicales, son travail individuel ou en tant que femme d’affaires, elle continue d’impressionner un peu qui elle est. connaître ou apprendre leur histoire.

Nul doute que Jennifer Lopez continuera de nous surprendre pendant de nombreuses années, que ce soit avec sa musique, ses produits et ses apparitions dans des films et des séries télévisées, ce sera sûrement un plaisir de continuer à la connaître.

Lire aussi: Nouveaux produits! Kim Kardashian vante ses arômes naturellement