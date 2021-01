Jennifer Lopez revient à la routine avec un nouveau verre à paillettes, découvrez qui le lui a offert.

La célèbre actrice de 51 ans a montré son soutien au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, en chantant lors de l’inauguration à Washington DC

Vêtue complètement de blanc, Jennifer a interprété “This Land Is Your Land” et “America The Beautiful” émouvant toutes les personnes présentes.

Apparemment, l’équipe de Biden connaît très bien sa grande passion pour les lunettes thermiques, avec beaucoup de bling bling, et c’est pourquoi ils l’ont attendue avec une très spéciale pour elle.

Les cadeaux patriotiques comprenaient le gobelet à paillettes, une miniature de la Maison Blanche en chocolat blanc et des fraises saupoudrées de bleu et de rouge.

Jennifer semble avoir été fascinée par le détail qu’elle a non seulement partagé sur Instagram, mais l’a également emmené au gymnase après son retour à Miami.

