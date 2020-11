Lopez a été annoncé comme le nouveau visage de Coach à la fin de l’année dernière, mieux placé pour promouvoir la collection 80e anniversaire de la marque.

La star de 51 ans a montré ses talents de mannequin en participant à une séance photo à Los Angeles, qui a fini par être très amusante.

La diva de la pop a été vue sur le plateau entourée de son équipement glamour, qui l’aidait sans relâche à changer de vêtements et de coiffure.

Les cheveux attachés en arrière et se concentrant sur son travail, JLo a commencé à porter la chemise officielle de la collection 80e anniversaire, à l’intérieur d’une jupe plissée blanche et de chaussures de tennis confortables.

Pour montrer la polyvalence de la chemise, la chanteuse a posé avec différents manteaux, une veste en cuir marron, une veste noire et un trench-coat, ainsi que plusieurs sacs.

La beauté du Bronx a ensuite été vue avec les cheveux baissés et plus détendus, alors qu’elle exécutait une série de poses sensuelles sur un canapé, vêtue d’un trench-coat crème et d’un petit sac à main rose.

Pour le prochain coup, les choses sont devenues plus drôles, Lopez a posé avec ses jambes toniques exposées, vêtue seulement d’une chemise blanche ample et de sandales à tacos.

Mais le plus drôle était l’accessoire, JLo ne pouvait s’empêcher de rire en brandissant une version géante du même sac rose.

L’actrice, scénariste et productrice a également été capturée en train de se détendre entre les prises avec un imperméable et une jupe beiges, un pull jaune, ses cheveux en chignon et des pantoufles.

L’icône de la mode a remplacé Selena Gomez en tant qu’ambassadrice mondiale de Coach en 2019 et le représente chaque fois qu’elle le peut avec ses tenues. JLo collabore également avec ses propres créations.

La firme américaine, fondée en 1941, fêtera ses 80 ans en 2021 avec la nouvelle collection Coach Forever, dans laquelle vous pourrez retrouver un mélange de styles nouveaux et anciens, inspirés par le directeur créatif Stuart Vevers.

Voyez un aperçu de Jenny du Bloc.