La diva du Bronx s’habille de la tête aux pieds en vert espoir, y compris ses lunettes de créateur effet papillon.

Le look total est là pour rester, devenant l’une des tendances les plus populaires pour les célébrités ces dernières années.

Facile à adapter pour un look sophistiqué et élégant ou même pour une tenue décontractée, comme dans le cas de Jennifer Lopez, ce style de couleur unique comprend tout, des vêtements aux chaussures, en passant par les sacs, les lunettes et tous les accessoires.

Comme on peut s’y attendre d’un expert de la mode comme Jlo, la mère de deux enfants l’a poussé à la perfection, donnant la plus grande importance à ses maxi-lunettes qui ressemblaient aux ailes d’un papillon.

Vous pourriez être intéressé: Découvrez quelle est la prochaine entreprise millionnaire de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

L’ensemble vert foncé que portait Jennifer dans un studio de Los Angeles comprenait le pantalon de jogging à revers Les Tien associé au sweat à capuche que vous pouvez acheter sur Matchesfashion.com. Il a fermé sa tenue avec les baskets Jordan Air de Nike, dans la même teinte de vert.

Jennifer a donné une touche de glamour à sa tenue de sport en ramenant ses cheveux lissés en arrière, mettant en valeur les lunettes vertes et les boucles d’oreilles en or de Jennifer Fisher.

La chanteuse et actrice de 51 ans, fiancée à Alex Rodriguez, est à Los Angeles depuis plusieurs jours sans la compagnie de son partenaire qui lui manque apparemment beaucoup et a partagé un tendre message sur Instagram qui disait “Missing my macha” à Jlo a répondu “Je t’aime homme.”

Selon le portail d’informations anglais Daily Mail, Jennifer a annoncé que la première de son prochain film, “Marry Me” devait être programmée de janvier 2021 à mai de la même année en raison de la pandémie. Le film tant attendu a la participation de l’acteur hollywoodien, Owen Wilson et de la chanteuse colombienne, Maluma.

N’arrêtez pas de lire: Maluma et son nouvel amour, Susana Gómez