Jlo et Arod savent parfaitement concilier leurs engagements professionnels avec leur vie de famille et leur temps ensemble.

La chanteuse de 51 ans et son fiancé de 6 ans plus jeune ont partagé un dîner avec des amis dans le restaurant exclusif de West Hollywood, San Vicente Bungalows.

Jennifer était magnifique dans une robe chemise courte à volants. Je combine la robe blanche avec des bottes hautes en marron avec un talon et une plateforme en bois. Elle a clôturé son look avec un sac signature Coach, en accord avec l’inscription «VOTE» invitant tous les citoyens américains à voter.

Alex a assorti sa tenue à celle de sa future épouse et portait un t-shirt sombre avec un pantalon blanc et des chaussures de tennis. Les deux portaient le masque réglementaire.

Jennifer et Alex sont fiancés depuis plus d’un an et malgré les rumeurs selon lesquelles le mariage aurait lieu en 2020, il est possible qu’en raison de la pandémie, ils aient choisi de le reporter à l’année prochaine.

Malgré cela, les Rodiguez-Lopez fonctionnent parfaitement comme une famille assemblée et voyagent avec leurs enfants à travers le monde.

Jennifer est la mère des jumeaux Max et Emme de 12 ans avec son ex-mari, Marc Anthony, tandis qu’Alex a deux filles, Natasha et Ella, 15 et 12 ans, avec son ex-femme, Cynthia Scurtis.