La diva du Bronx et le célèbre colombien ont chanté leur chanson Pa ‘Ti en duo aux American Music Video Awards et ont laissé tout le public fou.

Hier, les AMS ont eu lieu à Los Angeles et le spectacle était plein de célébrités telles que Jennifer Lopez, Katy Perry, Maluma et Justin Bieber, mais seuls Jlo et le reggaeton parlaient.

Vêtue d’une combinaison transparente avec des détails en velours noir, Jennifer a commencé le spectacle avec Maluma en interprétant sa nouvelle chanson Pa ‘Ti, qui a été créée ce 24 septembre au milieu de la pandémie et est un succès.

Le joueur de 26 ans, qui se renforce sur le marché américain, a eu plusieurs approches super chaudes avec Jennifer et s’est même penché sur la chanteuse à une table avec sa propre lumière. Qu’a pensé son fiancé, Alex Rodriguez?

Entourée de 8 danseurs, Jenny du Bloc a ravi ses courbes tout en dansant très sexy autour d’une chaise.

Le chanteur canadien, Justin BieberIl a également pris la scène et accompagné de plusieurs miroirs qui reproduisaient son image, il a interprété Lonely et a continué avec Holy. Sa femme, Hailey Baldwing, qui a fêté son anniversaire le même jour, est restée à la maison pour regarder l’émission et fêter son anniversaire.

Katy Perry, qui vient de devenir maman, a laissé sa petite fille aux soins de son père Orlando Bloom et a fait son apparition sur scène. Dans une tenue très décontractée de veste et de jean, Katy a interprété une belle version acoustique de Only Love en duo avec Darius Rucker qui l’a accompagnée avec la guitare.

