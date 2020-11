Jennifer Lopez a absolument possédé cette année, qui a débuté avec sa performance aux côtés de Shakira au Super Bowl et continue de le faire sur le tapis rouge. À l’approche des American Music Awards de dimanche, Lopez a été capturé arborant une élégante tenue argentée avec un décolleté plongeant. Il n’a pas fallu longtemps à l’artiste pour capter l’attention de tout le monde avec son dernier look de remise de prix.

Elle a également partagé quelques photos avant l’événement sur son Instagram, recueillant même un rapide commentaire de son fiancé, Alex Rodriguez. Le chanteur de «Pa Ti» a écrit: «AMA vibe check. Allons-y! Lopez montera sur scène à un moment donné de la soirée pour une performance. Parmi les autres artistes du Microsoft Theatre de Los Angeles figurent Billie Eilish, Megan Thee Stallion, BTS, Shawn Mendes et Katy Perry, qui monteront sur scène pour la première fois depuis leur naissance en août. Taraji P. Henson sera l’hôte.

(Photo: ABC via ., .)

La soirée a une chance d’appartenir à The Weeknd et Roddy Ricch – tous deux ont huit nominations, suivies de Megan Thee Stallion avec cinq. Taylor Swift, qui a établi le dernier record du plus grand nombre de victoires aux American Music Awards, est en lice pour Artiste de l’année avec Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch et The Weeknd.

Quant à Lopez, qui avait une offre pour acheter les Mets de New York plus tôt dans l’année, elle a été occupée avec la saison des récompenses de fin d’année en raison du retard dû au COVID-19. Lors des People’s Choice Awards le week-end dernier, Lopez a accepté le Icon Award. Ensuite, elle a parlé de ce que cette année lui avait montré, expliquant comment, avant cette année et tout ce qu’elle a apporté, les artistes se concentraient sur la victoire de ces prix et la vente du plus grand nombre de disques. Maintenant, a déclaré Lopez, tout le monde a vu «ce qui comptait». Elle a parlé de se tailler la carrière qu’elle a eue malgré les premiers obstacles en tant que Latina qui a dû «travailler deux fois plus dur» pour obtenir les opportunités qu’elle a eues, «Plus ils ont dit que je ne pouvais pas, plus je savais que j’avais à.”

Au cours de sa carrière, les American Music Awards ont nominé Lopez à sept reprises. Trois d’entre eux l’ont vue sortir victorieuse. Ses quatre premières nominations entre 2000 et 2003 sont arrivées les mains vides avant de remporter deux fois pour l’artiste Pop / Rock préférée et l’artiste latine préférée en 2007 et 2011.

Les American Music Awards sont diffusés sur ABC à 20 h HE. Pour en savoir plus sur les AMA, Jennifer Lopez et toutes vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles!