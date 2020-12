Comme prévu, les fans de l’interprète se sont joints à la célébration et lui ont envoyé des messages affectueux à travers le profil de l’artiste de 51 ans.

Jennifer Lopez et sa mère Doña Guadalupe (.)

Pour Jennifer Lopez, il n’y a pas de femme plus importante dans sa vie que sa mère et à plusieurs reprises elle a été fière. Dans une interview à Univision, la chanteuse a déclaré qu’elle avait réalisé le grand amour que sa mère ressentait pour elle, juste au moment où elle est devenue la mère de ses jumeaux.

“(Quand tu deviens mère) tu apprécies davantage ta mère. Je me souviens que lorsque les bébés avaient deux ans, elle m’a donné une lettre qui disait: ‘L’amour que tu ressens pour Emme et Max est l’amour que je ressens pour toi.’ Cette lettre m’est venue beaucoup et j’ai dit: Wow! C’est la vérité … Elle ressent comme ça et cet amour que j’ai pour eux … Je voulais faire tout ce qui est bien pour eux, les protéger, les aimer et rendre le monde parfait pour eux, et c’est ce qu’elle ressentait pour moi … Je n’y ai jamais pensé de cette façon. “

En outre, elle a expliqué comment leur relation s’était transformée au fil des ans et comment elle appréciait tout ce qu’il faisait pour elle depuis qu’elle était enfant. «Maintenant je dis: ‘Wow, c’est ma mère.’ Elle a fait des merveilles avec trois filles… à 26 ans, elle nous avait déjà tous les trois (Lupe, Lynda et Jennifer). J’ai de l’aide, elle n’avait rien. .. Vous ressentez beaucoup de respect pour cela. “

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de décembre (cliquez sur l’image)