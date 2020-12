La protagoniste de «Hustlers» montre que le mélange de motifs n’a pas à être chaotique en arrivant à sa séance dermatologique comme une vraie diva.

La native du Bronx est souvent l’inspiration pour nos tenues les plus confortables et les plus sportives lors de ses sorties régulières au gym.

Mais comme l’artiste ne fait jamais rien à moitié, elle trouve aussi le moyen de nous éblouir avec ses superbes looks haute couture.

A cette occasion, en plus d’opter pour une superbe tenue monochrome noir et blanc, JLo a joué comme un maître avec les motifs de ses vêtements.

Lopez portait une robe longue à pois semi-transparente à manches longues, qu’elle combinait à merveille avec un chapeau seau imprimé pied-de-poule et un charmant sac à motif Toile de Jouy, le tout de Christian Dior.

Pour finir le look sur le dessus, elle portait des bottines à plateforme en daim noir et a ajouté d’autres accessoires en noir, comme un bracelet inspiré du collier de chien Hermès.

Que pensez-vous de l’incroyable look Dior que la pop star a choisi pour sa sortie?

De plus, JLo a presque complètement recouvert son visage de son masque MasQd noir et brillant préféré, qui a non seulement servi à la protéger, mais aussi à cacher les résultats de son traitement de beauté.

La chanteuse de la chanson «Pa ti» profite de son temps libre tout en se préparant à de grands projets, comme sa performance dans «The Dick Clark New Year’s Special» le 31 décembre, en plus d’être productrice exécutive et vedette de l’adaptation. film du thriller «The Cipher».