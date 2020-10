La diva du Bronx porte parfaitement les talons aiguilles transparents avec des détails rose vif qu’elle a conçus avec DSW pour sa nouvelle collection.

Comme Sarah Jessica Parker et Jessica Simpson, JLo rejoint les célébrités passionnées de chaussures et décide de faire leur marque dans l’industrie de la chaussure.

De la main de la célèbre entreprise de chaussures DSW, Jennifer a lancé sa nouvelle collection très variée qui va des baskets, des talons aiguilles, des espadrilles à plateforme et des bottes hautes. Mais les stars de la collection sont les “Sparlata Pumps” qui viennent en rose vif et vert fluo et que Jennifer portait lors de sa dernière sortie à West Hollywood.

Les belles chaussures transparentes ont des accents de serpent sur la garniture et la semelle intérieure et le talon. Mais le détail le plus significatif est sa valeur. Ce bijou, que Jennifer a très bien combiné avec une jupe noire et un pull rose fluo, a une valeur de 70 dollars.

La chanteuse et actrice de 51 ans semble être dans tous les détails et cela inclut ses accessoires. La mère de deux enfants a ajouté une ceinture rose et son sac signature Hermès «Birkin» avec une texture similaire à sa jupe.

Le masque réglementaire, également noir, qu’elle portait pour quitter le restaurant BOA Steakhouse après un dîner romantique avec son fiancé, Alex Rodriguez, est un incontournable.