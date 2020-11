Un juge fédéral a rejeté la requête qu’il avait déposée Barbash il y a six mois, qui avait reçu une indemnité estimée à environ 40 millions de dollars et qui, selon ses écrits, reposait sur l ‘«exploitation» économique de son histoire de vie et l’exercice de la «diffamation» résultant de ces scènes dans lesquelles le personnage de Jennifer Lopez.

Selon la narration du danseur, le personnage représenté par Jennifer Lopez Il serait basé sur elle, qui, selon la bande, faisait le trafic de stupéfiants.

Au spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV 2020 dans un costume en cuir Versace (Kevin Winter / .)

Le magistrat a clairement indiqué au portail d’informations Entertainment Weekly que le film susmentionné, pour lequel l’artiste aux multiples facettes a reçu des critiques élogieuses et même une nomination aux Golden Globe, est toujours un produit fictif qui, en plus d’être inspiré En raison de faits de notoriété publique, il avait également parmi ses références l’article qui, sur la scène des danseurs du club new-yorkais, avait été publié il y a cinq ans dans le New York Magazine, pour lequel il considère que les accusations portées par Barbash sont dénuées de base légale.

Avez-vous vu Jennifer Lopez sans maquillage?

La bonne nouvelle arrive juste à un grand moment de la carrière de J.Lo, qui se produira au American Music Awards près de Maluma.

Les chanteurs se produiront en direct sur scène aux American Music Awards 2020 où ils présenteront en première les chansons «Pa ‘Ti» et «Lonely».