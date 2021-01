Le fantasme est devenu réalité lorsque Jennifer Lopez portait une robe bleue qui la faisait ressembler à une princesse; Ainsi, l’année s’est terminée et a commencé à travailler.

Jennifer Lopez est une vraie diva et elle l’a encore montré en se préparant à clôturer 2020 de manière spectaculaire: avec un concert et le lancement de sa ligne de soin: JLo Beauté.

Accompagnée de sa styliste personnelle, Chris appleton, qui est aussi mannequin, la Diva du Bronx portait une crinière impressionnante, qui respirait le glamour.

Ses cheveux au volume intense contrastaient avec un maxi collier en argent, qui donnait une touche rocker à son look de charme sélectionné par Rob Zangardi.

La tenue n’était pas complète jusqu’à ce qu’elle ait enfilé une veste Balmain avec des inserts en cristal Swarovski et des épaulettes qui lui ont donné un effet wow.

JLo et Alex Rodriguez ne s’arrêtent pas, c’est comme ça qu’ils font de l’exercice ensemble

Parmi toute l’équipe qui a rendu possible le teaser de leur participation à la «Performance Rockin ‘Eve du Nouvel An“Le travail de Eri Ishizu, qui était en charge de ses ongles pour montrer les années 2020 et 2021 entre vos mains.

L’artiste et femme d’affaires a fait le tour du métro et a marché sur Times Square à New York pour enregistrer des scènes avec lesquelles elle a annoncé sa participation au concert de fin d’année.

Jennifer Lopez, une icône de 2020

Et tout cela, elle l’a fait avec des bottes en latex à talons aiguilles, sans être empêchée de bouger avec une totale aisance et sécurité, comme elle seule le sait.

Jennifer et Emme, compagnons de shopping

Le froid dans la Grosse Pomme a été si intense qu’entre les tournages, JLo n’a pas pu résister à porter des gants à la texture douillette, assortis à ses cheveux.

De la même manière, alors qu’ils prenaient des pauses pour loger le matériel, il en a profité pour porter une parka qui insufflait un peu de chaleur.

Jennifer Lopez et Maluma font monter la température aux AMA

Au cours du concert, il a réfléchi à la gratitude que nous devons être en cette nouvelle année pour apprécier chaque instant. À la fin du spectacle, Jen s’est maquillée en utilisant les produits de sa propre ligne de beauté et a partagé sa routine sur Instagram.