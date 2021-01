Après son concert de fin d’année, Jennifer Lopez a officiellement présenté sa ligne prometteuse de beauté et de soins de la peau.

Jennifer López et Alex Rodríguez étaient à Miami lorsqu’ils ont décidé d’entrer dans le centre commercial Coral Gables. Comme A-Rod semblait accorder trop d’attention à votre téléphone, J-Lo lui a pris le bras et ils se sont mis à parcourir les magasins.

Les curieux se mirent aussitôt à les approcher; Cependant, Jen n’a pas perdu son sang-froid et a été encouragée à les accueillir avec beaucoup d’émotion.

En arrivant à Sephora, a commencé à prendre des photos et des vidéos, car c’est le magasin qui distribue exclusivement sa ligne de beauté et de soins de la peau: Beauté JLO.

À l’intérieur du magasin, elle était ravie d’avoir ses produits à vendre, car ça a pris 20 ans en réalisant ce rêve avec des ingrédients naturels.

Sans mettre de barrières, elle a accepté de signer des autographes et était plutôt contente de la réaction des gens et de l’accueil de sa marque.

La promesse de JLO Beauty est de révéler le secret de l’artiste et de la femme d’affaires pour avoir une peau lumineuse à tout âge.

Elle ne pouvait pas s’arrêter de prendre une photo avec sa propre affiche, alors elle a enlevé son masque pour montrer son sourire. Plus tard, il a partagé Instagram les visites qu’il a effectuées dans d’autres succursales où ils ont déjà leurs produits.

Afin de poser parfaitement sur la photo, elle a enlevé le cardigan qu’elle portait et a ainsi mis davantage l’accent sur ses accessoires, dont une paire de boucles d’oreilles noires mates et un bracelet avec des clous en or.

En plus de l’excitation de cette nouvelle ligne, Jen est sur le point d’apparaître dans le Capitole des États-Unis, où la cérémonie au cours de laquelle Joe Biden et Kamala Harris seront assermentés en tant que président et vice-président des États-Unis aura lieu ce mercredi.