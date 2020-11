Jennifer Lopez a passé un Thanksgiving amusant avec son fiancé Alex Rodriguez et ses filles, basé sur une vidéo amusante sur Instagram Live qu’elle a partagée avec les fans cette semaine. Lopez a été rejoint par Natasha Rodriguez, 16 ans, et Ella Rodriguez, 12 ans, alors qu’elle dansait sur sa nouvelle chanson “In The Morning” et “Body” de Megan Thee Stallion. Lopez a sorti “In the Morning” vendredi, accompagné d’une couverture photo nue pour le single.

Alors que les filles de Lopez et Rodriguez dansaient sur les deux chansons, les jumeaux de 12 ans de Lopez, Emme et Max, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Antony, ont pu être vus se joindre à un moment donné, note HollywoodLife. Lopez a également partagé un clip de la session Instagram Live sur son profil, montrant Rodriguez se joindre à l’amusement. “ICYMI … notre Lil [In The Morning] soirée dansante virtuelle était [fire]”, A écrit Lopez.” J’espère que tout le monde passera un merveilleux week-end !!! “

Alors que les fans ont adoré voir ce regard amusant sur la vie de Rodriguez et Lopez à la maison, le couple a été critiqué pour avoir voyagé pendant les vacances de Thanksgiving. Lundi, Rodriguez a partagé une photo de Lopez sur leur jet privé. “Nous avons tellement de raisons d’être reconnaissants et sommes ravis de rentrer chez nous pour passer du temps en famille. Quels sont vos projets de vacances?” Demanda Rodriguez.

La plupart des fans ont répondu à cette question en soulignant qu’ils restaient à la maison pour Thanksgiving et ne pouvaient pas voyager pour être avec leur famille en raison de la pandémie de coronavirus. “Hmm voyons voir … rester à la maison lol ne peut pas rendre visite à sa famille à cause de la pandémie”, a écrit une personne. “Rester à la maison dans ma bulle loin de tous nos enfants et petits-enfants”, a écrit un autre. “[Must] être agréable de voyager. La plupart d’entre nous n’ont pas ce luxe », a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Dimanche soir, Lopez a interprété “Pa Ti” et “Lonely” avec Maluma aux American Music Awards. Cette performance a irrité certains téléspectateurs, qui pensaient que sa performance ressemblait beaucoup à la performance de Beyonce de “Drunk in Love” aux Grammys 2014. Lopez a dansé avec une chaise avec un éclairage noir, bleu et rouge, similaire à la routine 2014 de Beyonce, note E! Nouvelles. “J. Lo a copié la performance AMA de Beyoncé en 2013 et personne ne peut me dire le contraire. Elle a fait la coiffure, les poses, la tenue, l’attitude”, a tweeté un spectateur. «Bon sang, elle a même fait ce live pré-enregistré… aussi. Je suis désolé mais Queen B doit poursuivre.