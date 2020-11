Jennifer López se déchaîne aux AMA 2020 Il a impacté Maluma! | Réforme

La chanteuse Jennifer Lopez et le chanteur colombien Maluma ils ont fait monter la température du Microsoft Theatre de Los Angeles lors de la cérémonie des American Music Awards 2020 où la diva du Bronx a laissé le chanteur plus qu’impressionné.

La cérémonie des American Music Awards 2020 s’est déroulée ce dimanche depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles, récompensant les plus populaires de l’industrie musicale.

Compte tenu du contexte global de la contingence sanitaire, l’événement a été réalisé avec des mesures spéciales, il y avait donc moins d’invités que d’habitude.

Certains des artistes qui ont présenté un numéro musical en direct pendant le gala étaient Katy Perry, Bad Bunny, Billie Eilish, BTS et Dua Lipa, mais sans aucun doute, la performance de Jennifer López et Maluma était l’une de celles qui ont le plus appelé le Attention.

Au crépuscule, sur une table et seulement éclairée par une lumière qui dessinait une croix sur son visage, Jennifer a commencé la présentation qu’elle partageait avec l’interprète de “Hawaii”.

C’est ainsi que la Colombienne et La Diva del Bronx ont illuminé la scène des AMA avec l’interprétation de “Pa ‘ti” et “Lonely”, chansons qu’ils ont sorties en collaboration en octobre dernier.

Le spectacle était un spectacle de sensualité complète dans lequel la chanteuse a complètement volé tous les yeux et même celui de son partenaire Maluma.

Vêtue d’un body aux transparences mettant en valeur la silhouette de l’actrice également, elle a interprété l’une de ses danses caractéristiques et une référence à la comédie musicale Chicago, qui a fait monter la température sur scène.

Comme prévu, les internautes n’ont pas manqué l’occasion de saluer les performances des deux à travers les réseaux sociaux.

La danse sur les chaises LONELY C’EST TOUT #maluma #AMAs #AMAsTNT # AMAs2020 “,” La présentation de Maluma avec Jlo m’a laissé comme ceci #AMAsTNT #AMAs # AMAs2020 “,” Je regardais l’émission de Jlo avec Maluma et comment il a saisi jlo pendant qu’ils chantaient, crack », étaient quelques-unes des réactions.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Il est à noter que le clip officiel de Pa ‘Ti + Lonely a plus de 50 millions de vues sur la plateforme YouTube.

Et nous sommes totalement sûrs de quelque chose, il n’y a rien qui ne rentre pas Jennifer Lopez et grâce à cela la chanteuse, actrice, productrice et femme d’affaires, devenue la reine de la personnalisation de ses looks.

Il ne fait aucun doute que le chanteur a toujours été un modèle en termes de ce qui est utilisé et de ce qui ne l’est pas, c’est donc une excellente référence à considérer pour chacune de vos réunions ou événements.

D’autre part, les fans de la Bronx Diva et Maluma Ils sont plus qu’excités et heureux, ceci après la sortie de “Marry Me”, le film dans lequel ils jouent tous les deux, a finalement été annoncé.

En fait, c’est la même actrice qui a partagé sur son compte Instagram officiel qu’il y aura bel et bien un retard du fait du virus actuel et que ce sera jusqu’au 14 mai 2021, date de sortie du film que ses followers attendent avec impatience. ceux du Pretty Boy.

Il est à noter qu’avant la pandémie en raison de la propagation du virus actuel dans le monde, le film Marry Me était déjà en cours d’enregistrement, il est donc tout à fait chanceux que son retard n’ait pas été trop long, contrairement à d’autres films qui ont dû être suspendus et que rien n’a pu être fait, les deux célébrités ont donc eu beaucoup de chance.

Cela peut vous intéresser: Jennifer Lopez apparaît “al naturelle”, pour promouvoir un parfum