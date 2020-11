Il est bien connu que Jennifer Lopez où elle se tient rayonne de sensualité au maximum, mais cette fois, elle a laissé tous ses fans la bouche ouverte en se montrant totalement nue.

La soi-disant Diva du Bronx a utilisé son compte Instagram pour donner un aperçu du nouveau matériel musical qu’elle cuisine et pour cela, elle n’a eu aucune inhibition, elle a enlevé tous ses vêtements et a posé dans le costume d’Eva.

Pendant 13 secondes, qui dure la vidéo, des parties du corps de Jennifer Lopez sont montrées de son visage, à travers son abdomen, ses seins (qu’elle couvre avec ses mains) jusqu’à ce qu’elle montre une petite partie de son aine c’est ce que la chanteuse laisse voir à ses adeptes, tout en écoutant une chanson qui parle du corps de la femme.

Les images que l’on peut voir dans la vidéo ont été prises par les photographes Mert Alas et Marcus Piggott qui ont travaillé pour des marques de mode prestigieuses telles que Vogue, Stella McCartney, Gucci, entre autres.

En moins d’une heure, la vidéo enregistre déjà plus de 400 mille reproductions et des centaines de commentaires des fans du chanteur de tubes tels que “On the Floor”, “Pa ti”, “El Anillo”, entre autres, ont indiqué que La voir faire monter leur température et la complimenter.

La semaine dernière, deux des prix les plus importants de l’année ont reçu Jennifer Lopez comme une véritable diva, car elle était reconnue pour son travail.

Le premier a été les People’s Choice Awards 2020 où elle a été récompensée par le public comme l’artiste emblématique du moment et où des collègues comme Nicole Kidman et ses enfants Emme et Maximilian, via un lien en direct, l’ont félicitée.

Dans cet épisode, la femme née à New York a parlé de la difficulté en tant que femme à réussir, car il est nécessaire d’essayer deux fois plus dur face à la négativité des hommes qui tirent les ficelles à Hollywood et ailleurs.

Il a également remercié son peuple (fans) pour le soutien et l’affection qu’ils lui ont apporté, car il est à l’endroit où il se trouve grâce à eux.

Aux American Music Awards (AMA) 2020, une fois de plus le partenaire de l’ancien joueur de baseball, Alex Rodríguez, a rayonné de sensualité avec sa robe et avec le numéro qu’il a présenté la nuit à côté de Maluma.

