Jennifer Lopez a interprété un numéro énergique pendant le Rockin ‘Eve 2021 du Nouvel An sur ABC et s’est tellement impliquée qu’elle a accidentellement glissé dans un caméraman. Lopez a été la tête d’affiche du grand événement de la Saint-Sylvestre, organisé par Ryan Seacrest. Elle et son groupe ont joué avec des morceaux nouveaux et classiques de Lopez, ainsi qu’une reprise de “Dream On” d’Aerosmith.

À un moment donné, Lopez s’est lancée en courant et a traversé la scène à genoux. Un caméraman sans méfiance à l’autre bout du fil a cependant obtenu un peu plus que ce qu’il avait négocié, car la pop star a fini par glisser droit en lui. Lopez a rebondi, semblant sauter sur ses pieds après l’incident mineur. Vraisemblablement, le caméraman va bien aussi. Faites défiler vers le bas pour voir un extrait de la diapositive et ce que les spectateurs en ont dit.

Queen le fracasse toujours et réalise de brillantes performances énergiques performances – 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘 (@liberatedbussy) 1 janvier 2021

Cette performance de JLo 😳 vient de croiser le caméraman #NewYearsRockinEve – Lindsey Joy «Caldwell» McConathy (@ lindseyjoy09) 1er janvier 2021

JLo se glissant dans le caméraman était le clou de la nuit #NewYearsRockinEve – Lexie Little (@lexieclittle) 1 janvier 2021

Nous n’allons donc pas parler de la façon dont JLo a glissé sur le corps du caméraman ?????? – Une muse dans ses sentiments (@DenraLaville) 1 janvier 2021

@JLo a fait une diapositive pendant sa performance et mon fils a demandé: “JLo joue-t-il au baseball? J’ai dit non, mais elle a dû apprendre de @AROD. #NewYearsRockinEve – Mike “Lefty” Centeno (@ MCenteno_7) 1er janvier 2021

Je pense que JLo s’est peut-être cassé la hanche avec cette glissade. – Hip-IO Tech Reviews (@HipIOTechReview) 1er janvier 2021

