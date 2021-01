Jennifer Lopez se prépare à recevoir 2021 avec glamour! | .

Le chanteur d’origine portoricaine Jennifer Lopez Elle s’est préparée à recevoir l’année comme une vraie diva, dans un glamour complet, c’est ainsi qu’elle nous l’a fait voir sur son compte Instagram officiel où elle ressemble à son surnom dit “La Diva del Bronx”.

Jennifer Lopez Elle a été caractérisée en plus de sa musique et de sa danse comme une grande femme d’affaires et une célébrité avec un excellent goût de la mode, à tel point qu’elle a une ligne de vêtements qui a monopolisé le marché mexicain pour son bon goût et sa facilité d’acquisition.

L’ex-épouse du chanteur et acteur Marc Anthony éblouit son public depuis plus de 34 ans, a débuté sa carrière en 1986 et continue à ce jour d’étonner tous ceux qui l’écoutent, ses chansons font partie du patrimoine culturel international comme elles sont connues dans le monde entier. monde, Jennifer Lopez il a créé un grand empire à son image.

Jennifer Lopez a été caractérisée par être une femme qui mène différentes activités et projets dans lesquels on peut de plus en plus apprécier son ambition d’aller plus loin, ce qu’elle pourra sûrement faire grâce à la promotion constante qu’elle fait habituellement de ses produits, en plus des vêtements de vêtements et chaussures JLo propose également une vaste gamme de parfums, aux parfums exquis, vous pouvez pratiquement compléter une tenue avec tout ce qu’elle a lancé sur le marché.

Bien qu’elle se soit retrouvée dans une pandémie, la belle femme d’affaires a eu une année très productive comme d’autres célébrités, laissant de côté les concerts et les tournées annulés, elle en a profité non seulement pour ses nouvelles entreprises mais aussi pour sa famille avec qui nous avons vu en leurs réseaux sociaux ont partagé beaucoup plus de temps ensemble.

Dans sa dernière publication, on la voit prête à recevoir cette année 2021, avec une tenue très dans son style, une veste qui semble appartenir à la marque italienne Versace, une robe en mousseline de soie en plusieurs couches dans un ton bleu clair, des bottes en cuir verni assez grande et de nombreux colliers en or, ses cheveux étaient lâches comme il est d’usage chez la chanteuse.

UN JOUR!!! J’ai un œil sur toi @rockineve Allons-y !!!! “, a-t-il écrit dans son message.

Il parait Jennifer Lopez Il fera partie d’un groupe restreint de stars qui présenteront un spectacle pour dire au revoir à ce 2020, ce sera un total de 16 invités, parmi lesquels seront également présents la chanteuse colombienne Maluma et l’irrévérencieuse chanteuse et actrice américaine Miley Cyrus.

Rockin ‘New Years Eve Célébrez le nouvel an avec #RockinEve de Dick Clark avec @RyanSeacrest! CE SOIR à 8 / 7c sur ABC. Produit par @dcp “, description de l’événement.

Sûrement le spectacle deviendra un succès, l’équipe qu’ils ont formée est assez intéressante car nous trouvons une grande variété d’artistes, cependant l’une des plus connues est Jennifer Lopez elle-même, tout événement auquel elle participe devient immédiatement une tendance , elle parvient à injecter beaucoup d’adrénaline, de glamour, de beauté et de rythme dans chacune de ses apparitions, tout comme elle l’a fait aux côtés de Shakira à la mi-temps au Super Bowl plus tôt cette année, peu de temps avant le début de la pandémie.

On pourrait dire que la carrière de Jennifer Lopez est due au fait que Selena Quintanilla, la reine du Tex Mex, a perdu la vie en 1995, deux ans plus tard, ils ont décidé de lancer son film qui est devenu un succès retentissant et l’actrice qui l’a joué était JLo elle-même. Cela a ouvert les portes de l’industrie du cinéma et de la musique, grâce à ce rôle de premier plan, elle est devenue l’actrice la mieux payée de cette époque et à ce jour, elle est l’une des femmes les plus influentes de l’industrie.

