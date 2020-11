Jennifer Lopez a fait sa meilleure impression de Madonna pour Halloween 2020. La star des Hustlers portait la tenue emblématique des VMA que Madonna portait pour sa performance “Like a Virgin” en 1984. Selon Billboard, Lopez avait ses cheveux en vagues blondes comme la Material Girl, collier de perles , révélant une lingerie recouverte d’une jupe en tulle à coeurs blancs.

JLo arborait également la ceinture “Boy Toy” et des gants blancs sans doigts pour compléter la tenue. Tout comme Madonna transformée au fil des ans, Lopez a changé en 1984 cette fois. Au cours des prochaines années, elle pourra peut-être retirer certains des looks ultérieurs de Madonna.

Lopez a posté plusieurs photos de la nuit, avec son fiancé Alex Rodriguez qui l’accompagnait en tant qu’autre star des années 80 dans Bruce Springsteen. Il était paré du bandeau, du gilet en jean et du swag à col bleu qui mettaient en valeur la vidéo “Born in The USA” de The Boss. Les deux semblaient passer un merveilleux moment à la fête avec d’autres amis et famille. Cela montre également que ceux qui en ont la capacité ont tiré le meilleur parti de leur Halloween malgré la pandémie.

Nick Silva était également présent, ancien lanceur des White Sox et neveu d’A-Rod, habillé en superstar de la musique plus moderne à Bad Bunny. Une autre photo montrait Lopez assis avec d’autres fêtards habillés en Elvis, LL Cool J et ce qui semble être la mascotte de Chiquita Banana. Tous sont glorieux et tous passent un bon moment.

Halloween est le début de la casquette sur un 2020 mémorable pour Lopez. Elle est montée sur scène au Super Bowl aux côtés de Shakira, livrant l’une des meilleures performances de mémoire récente. Elle s’est également rapprochée du futur mari Rodriguez, à la fois agissant comme des écoliers et se rapprochant. Bien que la pandémie ait ruiné leurs projets de mariage, ils marchent toujours et semblent plus heureux que jamais.

Bien que le couple n’ait pas réussi à acheter les Mets de New York, ils semblent satisfaits d’être ensemble et de travailler sur d’autres entreprises. Il est difficile de nier qu’ils ont essayé de vivre leur meilleure vie tout au long de l’année, face à la terrible période que cela a été pour certains.