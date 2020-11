Je veux inspirer les filles de tous âges et de toutes couleurs. Ils peuvent être qui ils veulent être et faire ce qu’ils veulent. Je veux que vous sachiez que vos rêves ne sont limités que par votre imagination et la volonté de ne jamais abandonner. Pour mon peuple latin, partout où je vais, je les ai toujours présents

Jennifer Lopez

La Diva du Bronx a également souligné que pour elle, c’est “une fierté de représenter des Latinos de partout avec tout mon cœur et mon amour. Merci mon peuple, je vous aime beaucoup. Vous devez continuer à danser, toujours!” La protagoniste d’Expert dans les mariages a ébloui par son look, une robe rouge écarlate de type ballon, de Christian Siriano, et un peep toe nude.

Le Colombien ravi d’un design Dolce & Gabbana. (Instagram / Sofia Vergara)

À cette participation stellaire de JLo celui d’une autre Latina a été ajouté, Sofia Vergara, qui a remporté le prix Estrella TV Comedia, pour son rôle dans Modern Family: “Pour mon peuple latino, où que je sois et que j’aille, je les ai toujours présents et je suis fier de pouvoir représenter des Latinos partout, de tout mon cœur et de tout mon amour.

“Merci mon peuple, je vous aime beaucoup et souvenez-vous: la vie est un tango et vous devez continuer à danser toujours”, a déclaré le Colombien qui se réjouissait d’un design Dolce & Gabbana, coupe midi, silhouette princesse, avec un corset en dentelle qui couvrait la partie supérieure du corps, tandis que la jupe tombait sur les côtés avec un large vol.