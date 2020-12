La vraie superstar, qui est sur une lancée après avoir lancé sa ligne beauté et le premier single de son prochain album, clôture l’année en tant qu’icône.

Ce jeudi 10 décembre, l’artiste de 51 ans a été honorée lors du gala Billboard Women in Music 2020 avec le «Icon Award» et la personne en charge de le présenter était son amie et coéquipière Maluma.

Bien que la cérémonie de remise des prix ait déjà été enregistrée pour être aussi sûre que possible au milieu de la pandémie COVID-19, nous pouvions voir Jennifer avec émotion et humilité la remercier de chez elle.

Dans son discours, Lopez a remercié plusieurs producteurs et artistes, dont son ex Marc Anthony, sa famille, sa mère et son fiancé Alex Rodriguez.

«Bien sûr, je tiens à remercier ma belle famille d’avoir fait une tournée avec moi, de m’avoir soutenu, de m’avoir permis d’être l’artiste que je suis. Alex et nos quatre beaux enfants, merci beaucoup. Je les aime. Tout ce que je fais est pour toi “

“Cet honneur est particulièrement spécial pour moi car ils célèbrent les femmes, les femmes en tant que créatrices et pionnières de la musique et les filles badass qui prennent la scène en ce moment”, a-t-elle déclaré avant de terminer en remerciant Dieu et tous ses fans d’être là.

Ce même jeudi, JLo et A-Rod ont été vus quittant leur domicile de New York pour se rendre à l’aéroport avec des styles similaires et très cool.

Comme d’habitude, la star aux multiples facettes était le mélange parfait de confort et de luxe, associant son pantalon de jogging blanc et ses chaussures de tennis à un fabuleux manteau extra long, des lunettes de soleil Chanel et un sac Hermes Birkin exclusif.

Alex n’était pas loin derrière et accompagnait le regard de sa fiancée avec un long trench-coat, par-dessus son pantalon sombre, un pull bleu et des lunettes aviateur.

C’est quand ils sont arrivés à destination à Miami que nous avons pu voir la tenue complète de la diva, qui est descendue de son avion privé avec son manteau ouvert, exhibant son abdomen tonique avec une courte chemise Chanel.

Ce dernier prix Billboard rejoint celui que Jennifer a reçu le mois dernier aux People’s Choice Awards, où elle a été surnommée «Icône du peuple» pour ses performances emblématiques et sa représentation de la communauté latino dans la musique, le cinéma, la télévision et la mode.

Bientôt, nous pourrons voir JLo jouer dans le film “Marry Me” avec l’acteur Owen Wilson et le chanteur Maluma, avec qui il a sorti les chansons Pa Ti et Lonely cette année, inclus dans la bande originale du film.