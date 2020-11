L’épouse de l’acteur Tobey Maguire, Jennifer Meyer, a demandé le divorce à Los Angeles la semaine dernière, quatre ans après l’annonce de leur rupture. Le couple s’est marié en septembre 2007 et a deux enfants, sa fille Ruby Sweetheart, 13 ans, et son fils Otis Tobias, 11 ans. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les deux se réconciliaient en 2017, mais Meyer a qualifié Maguire de «plus grand ex-mari» en 2018.

Meyer, un créateur de bijoux, a soumis les papiers de divorce mercredi à Los Angeles, selon Us Weekly. L’ancien couple a annoncé sa séparation en octobre 2016, après neuf ans de mariage. “Après beaucoup de réflexion et de réflexion, nous avons pris la décision de nous séparer en tant que couple”, ont déclaré à l’époque Maguire, 45 ans, et Meyer, 43 ans. “En tant que parents dévoués, notre première priorité reste d’élever nos enfants ensemble avec un amour, un respect et une amitié durables.”

Une source a déclaré plus tard à Us Weekly que la scission de 2016 n’était «pas soudaine». Les deux étaient “déterminés à rester amis pour leurs enfants et voulaient s’en assurer”, a déclaré la source à l’époque. “Ils ont fait des allers-retours sur cette décision mais ont réalisé que c’est là que se situe la relation et ils se sont simplement séparés.”

Il y a eu des rumeurs sur la réconciliation du couple fin 2017 lorsqu’ils sont apparus ensemble à une soirée de lancement de la collection de bijoux Meyer, rapporte TMZ. Ces rumeurs ont été dissipées lorsque Meyer a parlé de sa relation après la rupture avec Us Weekly en janvier 2018. “C’est mon meilleur ami”, a déclaré le créateur de bijoux, qualifiant plus tard l’acteur de Spider-Man de “plus grand ex-mari qu’une fille puisse avoir. . ” Elle a dit que les deux travaillaient bien ensemble en coparentalité avec leurs enfants. Cela “réussit à très bien fonctionner”, a-t-elle déclaré.

Maguire et Meyer ont tous deux évolué. En mai 2019, un initié a déclaré à Us Weekly Meyer sortait avec l’agent de la NBA Rich Paul. A cette époque, ils sortaient ensemble depuis six mois et étaient “super heureux et super amoureux”. Maguire est liée à Tatiana Dieteman depuis août 2018. Une source nous a dit en mars que Dietman s’entendait bien avec les enfants de Maguire et Meyer.

Maguire est surtout connu pour avoir joué dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et a été très sélectif en ce qui concerne les projets ces derniers temps. Il a été vu pour la dernière fois sur grand écran en 2014 Pawn Sacrifice et est également apparu dans la série humoristique IFC The Spoils of Babylon. En 2017, il était le narrateur de The Boss Baby. On dit qu’il apparaîtra dans le prochain film 2021 de Damien Chazelle sur Hollywood, intitulé Babylon.