Jennifer Nettles sera honorée pour son travail de soutien et de défense des artistes féminines de la musique country avec le tout premier «CMT Equal Play Award», qui sera décerné à Nettles lors des CMT Music Awards 2020 mercredi.

“En tant que fière partie du bel héritage des femmes dans la musique country, je suis honorée d’être la première récipiendaire du ‘CMT Equal Play Award'”, a déclaré Nettles dans un communiqué. «J’ai hâte de célébrer les contributions des femmes, et de toutes les communautés marginalisées, dans le cadre de la musique country, et je suis motivé à encourager les non-artistes, les cadres et les investisseurs de l’industrie à faire de même. Il reste encore beaucoup à faire. être fait.”

Nettles s’est d’abord fait connaître en tant que membre du duo country Sugarland avant de se lancer dans une carrière solo. Elle sera reconnue mercredi pour son plaidoyer continu pour les femmes et les voix diverses dans l’industrie de la musique alors qu’elle continue de travailler pour la parité des sexes dans la musique country et au-delà. L’année dernière, Nettles a assisté aux CMA Awards en portant un tailleur-pantalon et une cape Christian Siriano avec des graffitis «Jouez notre f * @ # dans les disques», «Merci et merci» et «Jeu ​​égal».

“Je suis honoré d’être ici à la @cma pour célébrer d’autres femmes de la musique country”, avait écrit la chanteuse sur Instagram à l’époque. «Nous avons besoin de la célébration et du soutien des femmes pour passer à la radio country et au country. Nous voulons que nos chansons soient jouées et que nos histoires soient entendues. Plus nos chansons sont jouées, plus les femmes peuvent entendre leurs propres histoires, défis et triomphes reflétés. “

La remise du prix Nettles lors des CMT Music Awards sera précédée d’une vidéo hommage de trois minutes mettant en vedette des témoignages de Sheryl Crow, Tanya Tucker, Maren Morris, Cam, Kelsea Ballerini, Ashley McBryde, Mickey Guyton et Gabby Barrett.

«Jennifer Nettles est cette rare artiste qui dit sa vérité, dénonçant l’injustice partout où elle la voit», a déclaré Leslie Fram, vice-présidente principale, Stratégie musicale, CMT. «Son engagement en faveur d’une représentation égale des femmes à tous les niveaux dans l’industrie de la musique incarne l’esprit de notre initiative de jeu égal et fait d’elle la récipiendaire parfaite du premier ‘CMT Equal Play Award’.»

CMT a lancé son initiative de jeu égal en 2019 en réponse au manque de représentation féminine dans la musique country, en particulier la radio et les services de streaming. Dans le cadre de cette initiative, CMT a institué un jeu 50/50 pour les artistes féminines sur les chaînes CMT et CMT Music, CMT Radio Live a promis un jeu égal et CMT After MidNite a lancé «CMT Next Women of Country: Artiste du mois». CMT poursuit également sa série Next Women of Country, qui a débuté en 2013.