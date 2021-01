L’ancienne star de Duck Dynasty Jep Robertson a partagé une triste nouvelle sur Instagram vendredi. Le père de sa femme Jessica Robertson est décédé à la fin du mois dernier. Jessica a également partagé un hommage déchirant à son père vendredi, ainsi que plusieurs photos de famille avec leurs enfants et ses frères et sœurs. Robertson, 42 ans, est le plus jeune des quatre enfants de Phil et Kay Robertson. Robertson et Jessica sont les parents de leurs filles Lily, Merritt et Priscilla, ainsi que de leurs fils River et Jules.

«Un grand homme est décédé et a rejoint notre Seigneur et Sauveur», a écrit Robertson sur Instagram. “Mon beau-père, père de ma femme et grand-père de nos enfants. Il a façonné et guidé notre famille vers qui nous sommes aujourd’hui. Je suis éternellement reconnaissant pour ce qu’il m’a donné. Je sais qu’il continuera à guider notre famille avec notre Père céleste. “

Jessica a partagé plus de détails sur sa page Instagram, notant que son père est décédé le 19 décembre après une bataille de deux ans contre le cancer. La plupart des publications Instagram de Jessica sont des «moments de famille optimistes», mais Jessica a estimé qu’elle devait expliquer aux fans pourquoi elle était absente des réseaux sociaux. Le message sur son père était le premier qu’elle partageait depuis le jour de Noël. «Même si la douleur, j’ai toujours de la joie et je vois les nombreuses bénédictions que Dieu a données. Mon père a eu six mois à un an pour vivre il y a deux ans, je suis tellement reconnaissante pour le temps supplémentaire que Dieu nous a accordé,» Jessica a écrit. «Ça me manque d’entendre la voix de mon père, mais je sais que je le reverrai un jour et il n’y aura que des réjouissances.

Elle a également partagé une prière pour les autres qui ont perdu des êtres chers. “Apocalypse 21: 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni le deuil, ni les pleurs, ni la douleur, car les choses anciennes sont passées”, a-t-elle cité dans son message. Les amis et abonnés de Jessica ont présenté leurs condoléances sur Instagram. “Je suis vraiment désolé pour votre perte, Jess. Prier pour vous et votre famille”, a écrit l’un d’eux. “Je suis désolé pour votre perte. Vous gardez vous et votre famille dans mes prières”, a ajouté un autre.

Robertson et Jessica sont apparus dans les 11 saisons de Duck Dynasty, qui s’est terminée en mars 2017. Leur famille a également joué dans un spin-off de deux saisons, Jep et Jessica: Growing the Dynasty. Le couple a déménagé au Texas après la fin du spectacle et a ouvert un camion de nourriture de tarte au pot appelé Jep’s Southern Roots en 2018. Aujourd’hui, les deux sont toujours actifs sur les réseaux sociaux avec des mises à jour familiales, et Jessica compte plus de 1,1 million d’abonnés.