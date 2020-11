Le rappeur et chanteur Jeremih a été hospitalisé pour COVID-19 et serait dans un état grave. Samedi, TMZ a rapporté que Jeremih avait été hospitalisé et avait même été mis sous respirateur pour l’aider à respirer. Les fans et les collègues prient ensemble pour le musicien sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas quand Jeremih a commencé à ressentir des symptômes de coronavirus, ni quand il a été admis pour la première fois à l’hôpital. Samedi après-midi, des sources cloes lui ont dit à TMZ qu’il avait été transféré à l’unité de soins intensifs (USI) et mis sous respirateur. Ceux-ci sont généralement réservés aux cas les plus graves de COVID-19, et l’état de Jeremih aurait «empiré» depuis son hospitalisation.

prie pour mon garçon Jeremih, il ne fait pas du bien, cette merde de covid est réelle. 🙏🏿 pic.twitter.com/o7eWGAfZJM – 50cent (@ 50cent) 14 novembre 2020

Alors que la nouvelle se propageait, d’autres stars de la musique rap ont commencé à publier des articles sur Jeremih sur les réseaux sociaux, lui souhaitant bonne chance et demandant aux fans de le garder dans leurs prières. L’une des premières mentions ouvertes de son état est venue de 50 Cent, qui a écrit: “Priez pour mon garçon [Jeremih] il ne fait pas bien ce covid est réel. Il est aux soins intensifs à Chicago. “

“S’il vous plaît, si vous pouvez prendre une seconde pour prier pour mon ami Jeremih, il est comme un frère pour moi et il est malade en ce moment”, a ajouté Chance the Rapper. “Je crois au pouvoir de guérison de Jésus, donc si vous pouvez pour moi, s’il vous plaît dites une prière sur lui.”

Les commentateurs ont souhaité bonne chance à Jeremih et beaucoup ont exprimé leur surprise quant à la gravité de son cas de COVID-19. Les responsables de la santé publique ont déclaré qu’en général, les patients plus âgés et qui ont des conditions préexistantes, y compris l’obésité, sont les plus exposés au risque d’avoir un cas grave de ce virus et d’avoir besoin d’un ventilateur. Cependant, ce n’est pas toujours le cas et le nouveau coronavirus est encore relativement nouveau, de sorte que les informations scientifiques à ce sujet ne sont pas encore complètes.

Veuillez prendre Covid au sérieux … même si vous êtes jeune. Il ne fait pas de discrimination et affecte tous les Américains. Masquez vos abdos, lavez-vous souvent les mains. Puisse le Père céleste reposer ses mains guérissantes sur Jérémie en son heure de besoin et redonner de la force à son corps affaibli 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 – Ashlee Etzweiler (@AshleeEtzweiler) 14 novembre 2020

Jeremih n’a que 33 ans et auparavant, il n’avait aucun problème de santé très médiatisé. Il a fait irruption dans l’industrie de la musique en 2009 et est connu comme chanteur, rappeur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste. Certains fans ont même exprimé des inquiétudes quant à la façon dont sa voix serait affectée par sa maladie.

“Je suis vraiment sous le choc en ce moment. J’ai un fils de son âge”, a écrit une personne. Un autre a ajouté: “S’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez d’accord, Jeremih. Nous ne pouvons pas supporter de perdre plus de personnes créatives.”

Les nouveaux cas de coronavirus sont toujours en hausse aux États-Unis, de même que les hospitalisations et les décès. Le CDC demande aux Américains de pratiquer plus que jamais des mesures préventives telles que la distanciation sociale. Visitez leur site Web pour les dernières informations.