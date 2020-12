Jeremy Bulloch, acteur connu pour avoir porté l’armure d’origine de Boba Fett Dans deux films de la trilogie Star Wars originale, L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi, il est mort à 75 ans.

La nouvelle de sa mort a été partagée par l’acteur Daniel Logan, qui a joué le jeune Boba Fett dans la préquelle Star Wars: Attack of the Clones.

Son personnage, le chasseur de primes Boba Fett a fait ses débuts dans un segment animé de la Spécial de Noël Star Wars sorti en 1978, mais c’est après avoir capturé Han Solo dans L’Empire contre-attaque qu’il a fait un trou dans le cœur des fans.

Photo: LucasFilm

Après sa mort présumée après avoir été mangée par un ver sarlacc, une espèce gigantesque qui met mille ans à digérer ses victimes, après avoir été vaincue par Luke Skywalker lorsque les Jedi ont pris d’assaut l’antre de Jabba le Hutt pour sauver ses amis, le le personnage a réapparu, déjà avec le visage de Temuera Morrison, dans la série The Mandalorian.

Et bien que la renommée de Boba Fett soit impossible à rivaliser, l’acteur a plus d’une centaine de postes d’acteur, y compris des titres comme Doctor Who et plusieurs films de James Bond. Bulloch a eu un petit rôle dans Star Wars: Revenge of the Sith et bien qu’il n’ait pas joué dans un film Star Wars depuis lors, il était un habitué du circuit des congrès et fan de la saga jusqu’à retiré de la vie publique en 2018.

Source: Excelsior