L’acteur Jeremy Bulloch, qui jouait le chasseur de primes Boba Fett dans les superproductions originales, est décédé à l’âge de 75 ans.

Daniel Logan, qui a joué un jeune Boba Fett dans Star Wars: Attack of the Clones, a rendu hommage sur Instagram en partageant une photo d’eux ensemble.

Il a écrit: “Cela m’amène aux larmes d’annoncer que Jeremy Bulloch est décédé. RIP Legend Je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris. Je vous aimerai pour toujours.

«Les conventions ne seront pas les mêmes sans vous. Que la force soit toujours avec vous.

Né dans le Leicestershire, Bulloch est apparu dans The Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Il est également apparu dans des émissions de télévision, notamment Doctor Who, ainsi que dans des films de James Bond, dont Octopussy.

Le fan club de Boba Fett a également rendu hommage à «l’homme originel derrière le masque» qu’il a qualifié de «légende».

Ancien enfant star, il a eu sa grande pause face à Cliff Richard en vacances d’été à l’adolescence.

Un article sur le site Web du fan club a déclaré qu’il était décédé à l’hôpital St George de Tooting après avoir vécu plusieurs années avec la maladie de Parkinson.

Sa mort survient quelques semaines seulement après la mort de Dave Prowse qui jouait Darth Vader dans la série originale.