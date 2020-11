J

Le whip en chef du Labour a dit à eremy Corbyn qu’il devait s’excuser «sans équivoque, sans ambiguïté et sans réserve» pour avoir affirmé que l’ampleur de l’antisémitisme au sein du parti avait été «dramatiquement surestimée pour des raisons politiques».

Dans une lettre obtenue par l’agence de presse PA, Nick Brown a déclaré que la réponse de l’ancien dirigeant travailliste à un rapport accablant de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) a causé «de la détresse et de la douleur» à la communauté juive.

M. Corbyn a été suspendu du parti le mois dernier en raison de ses commentaires, mais a été réintégré en tant que membre travailliste par le Comité exécutif national à la suite d’une réunion d’un comité disciplinaire trois semaines plus tard.

Cependant, son successeur en tant que chef du parti, Sir Keir Starmer, l’a empêché la semaine dernière de siéger en tant que député travailliste, mais a déclaré qu’il garderait la décision de ne pas rétablir le whip «sous examen».

M. Brown, écrivant lundi à M. Corbyn, a déclaré que pour informer une enquête sur la question de savoir si le député d’Islington North avait enfreint le code de conduite du parti, il souhaitait qu’il envisage de s’excuser pour ses commentaires.

Il a écrit: «Voulez-vous, sans équivoque, sans ambiguïté et sans réserve, vous excuser pour vos commentaires faits le matin du 29 octobre 2020, en particulier pour avoir dit:« Un antisémite est un de trop, mais l’ampleur du problème a également été considérablement exagérée pour raisons politiques par nos opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias ‘, qui ont causé tant de détresse et de douleur aux membres juifs du Parti travailliste et à la communauté juive au sens large?

M. Brown a également demandé à M. Corbyn de confirmer qu’il supprimerait ou modifierait sa réponse – qu’il a publiée sur Facebook, et a demandé l’assurance qu’il coopérerait pleinement avec le parti alors qu’il cherchait à mettre en œuvre les recommandations de l’EHRC.

en relation

Un porte-parole travailliste a déclaré: «Suite à une consultation avec le chef du parti travailliste, le whip en chef a écrit à Jeremy Corbyn au sujet de sa suspension préventive du whip.

«Dans un souci de transparence, une copie de cette lettre a été placée dans le domaine public. Nous ne ferons aucun autre commentaire. »

Le rapport de l’EHRC a révélé que les travaillistes avaient enfreint la loi dans le traitement des plaintes d’antisémitisme, bien que M. Corbyn ait déclaré que l’ampleur du problème avait été «dramatiquement surestimée pour des raisons politiques» par les opposants à l’intérieur et à l’extérieur du Parti travailliste, ainsi que les médias.

Il a ensuite tenté de clarifier ses propos dans une déclaration au parti, affirmant que les préoccupations concernant l’antisémitisme n’étaient «ni” exagérées “ni” surestimées “».