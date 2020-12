J

eremy Corbyn a annoncé des plans pour une nouvelle organisation pour soutenir la justice sociale, la paix et les droits de l’homme au Royaume-Uni et dans le monde.

L’ancien dirigeant travailliste a déclaré que son projet pour la paix et la justice «rassemblera les gens» pour créer «un avenir qui fonctionne pour le plus grand nombre, pas pour quelques-uns».

M. Corbyn, qui siège désormais en tant que député indépendant à la suite du rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sur l’antisémitisme au sein du parti travailliste, lancera l’initiative le mois prochain.

Dans une vidéo d’annonce, M. Corbyn a fustigé la «mauvaise gestion» par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

Le projet visera à rassembler les gens pour soutenir la justice sociale et environnementale, la paix et l’internationalisme et se concentrera sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le pouvoir des entreprises irresponsable, a déclaré le député d’Islington North.

Le prédécesseur de Sir Keir Starmer a ajouté que le projet Peace and Justice favorisera la paix, la coopération mondiale, la justice climatique, l’autodétermination, la démocratie et les droits de l’homme en travaillant avec les mouvements sociaux et les syndicats et en créant des réseaux pour un changement progressif,

Le projet débutera le 17 janvier 2021 à la suite d’un événement en ligne qui mettra en vedette des panélistes, notamment la collègue travailliste Christine Blower, le secrétaire général du syndicat Unite Len McCluskey et la députée travailliste Zarah Sultana.

Dans la vidéo de lancement, M. Corbyn a déclaré: “La pandémie de coronavirus a révélé et aggravé l’ampleur de l’injustice et des inégalités dans notre société. Sa mauvaise gestion et ses conséquences humaines dévastatrices ont montré l’incapacité de nos systèmes privatisés et évidés à relever les défis de notre temps. ”

S’exprimant avant le lancement, M. Corbyn a déclaré: «Le but du projet Peace and Justice sera de rassembler les gens pour la justice sociale, la paix et les droits de l’homme, en Grande-Bretagne et dans le monde.

«Il est là pour créer un espace, de l’espoir et des opportunités pour ceux qui militent pour la justice sociale et un avenir qui fonctionne pour le plus grand nombre, pas pour quelques-uns.

«Nous travaillerons avec les syndicats et les mouvements sociaux pour construire un réseau de militants, d’activistes de base, de penseurs et de dirigeants, pour partager des expériences et générer des idées sur des solutions à nos problèmes communs.

«Nous combinerons la recherche et l’analyse avec la campagne et l’organisation. Et nous pouvons nous appuyer sur les politiques socialistes populaires développées au sein du Parti travailliste au cours des cinq dernières années.

«Cette année, beaucoup d’entre nous se sont sentis impuissants face à des forces indépendantes de notre volonté. Ça ne doit pas être comme ça. Les choses peuvent et elles changeront. »

Rafael Correa, ancien président de l’Équateur, a déclaré: «Le coronavirus a de nouveau montré à quel point le néolibéralisme est incapable de faire face à l’énorme crise que connaissent nos sociétés.

«Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être unis dans nos luttes à travers le monde contre le néolibéralisme et les inégalités.

«Nous devons construire un monde où le pouvoir des entreprises est remplacé par une véritable démocratie, où les gens ont accès à tous leurs droits, à des services clés comme la santé et l’éducation, et à une vie dans la dignité.

«Je salue la création du nouveau projet Peace and Justice de Jeremy Corbyn, et j’ai hâte de travailler avec lui pour un monde où les gens passent avant le capital.»