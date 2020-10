F

Ormer dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a été suspendu du parti après avoir refusé d’accepter les conclusions d’un rapport explosif sur l’antisémitisme pendant son mandat.

Jeudi, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a conclu que le parti était responsable d’actes illégaux de harcèlement et de discrimination.

L’enquête a révélé des preuves d ‘«ingérence politique» du bureau de M. Corbyn dans le processus de plainte.

Cependant, M. Corbyn a déclaré qu’il n’acceptait pas toutes les conclusions de l’EHRC et a insisté sur le fait qu’il avait amélioré le processus de traitement des plaintes d’antisémitisme.

L’ancien dirigeant a également affirmé que l’ampleur du problème avait été «dramatiquement surestimée pour des raisons politiques par nos opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias».

L’actuel dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a par la suite semblé réprimander M. Corbyn, bien qu’il n’ait pas fait référence à son prédécesseur par son nom.

Répondant au rapport, il a déclaré: «Et si – après toute la douleur, tout le chagrin et toutes les preuves de ce rapport, il y a toujours ceux qui pensent qu’il n’y a pas de problème d’antisémitisme au sein du Parti travailliste. Que tout est exagéré, ou une attaque de factions.

“Alors, franchement, vous faites aussi partie du problème. Et vous ne devriez pas non plus être loin du Parti travailliste.”

Dans une déclaration juste après 13 heures, un porte-parole du parti travailliste a déclaré: «À la lumière de ses propos tenus aujourd’hui et de son échec de les retirer par la suite, le parti travailliste a suspendu Jeremy Corbyn en attendant l’enquête.

«Il a également fait retirer le whip du Parti travailliste parlementaire.»

M. Corbyn a déclaré qu’il «contesterait fermement l’intervention politique pour me suspendre» du parti.

La députée travailliste Dame Margaret Hodge a déclaré que Jeremy Corbyn était dans un “déni permanent” à propos de l’antisémitisme dans le travail pendant son mandat.

Lors d’une conférence de presse du Mouvement travailliste juif, elle a déclaré: «Je pense que la déclaration que Jeremy a choisi de publier aujourd’hui démontre qu’il est dans un déni permanent sur l’ampleur des problèmes qui sont apparus pendant sa direction.

(Le leader travailliste Jeremy Corbyn quitte la maison ce matin / NIGEL HOWARD ©)

«Même lorsque les preuves sont placées devant lui, il ne parvient pas vraiment à en comprendre l’importance et la gravité.» Cela s’est produit sous sa surveillance. Il a fait honte au Parti travailliste. Il a siégé au centre d’un parti qui a permis à l’antisémitisme de se propager de la marge au grand public.

»Mais, a-t-elle ajouté:« Il est l’homme d’hier. Il est absolument hors de propos.

Cependant, l’ancienne secrétaire générale du Travail, Jennie Formby, a défendu le bilan du parti en matière d’antisémitisme.

Elle a déclaré que sous sa direction et celle de Jeremy Corbyn, les processus de lutte contre l’antisémitisme du Labour ont été transformés mais que «des erreurs ont été commises en cours de route».

“Sous l’initiative de Jeremy Corbyn, nous avons apporté des réformes à la conférence qui ont été adoptées par les membres travaillistes et les affiliés qui ont permis des expulsions rapides”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

«Des erreurs ont été commises en cours de route et, bien entendu, j’aurais aimé que nous puissions procéder aux réformes plus rapidement, même si certaines d’entre elles ont nécessité des changements de règles qui sont nécessairement lents.

«Mais le bilan montre qu’à la suite des changements que nous avons apportés, les processus auparavant inaptes du Labour ont été transformés, devenant plus rapides, plus robustes et plus indépendants que tout autre parti politique.

Joe Glasman, responsable des enquêtes politiques et gouvernementales à la Campagne contre l’antisémitisme, a déclaré: «Peu de temps après avoir soumis notre plainte à Sir Keir concernant la déclaration de Jeremy Corbyn ce matin et ses actes passés, nous avons reçu la confirmation que M. Corbyn a été suspendu du Parti travailliste. et a fait retirer le fouet.

“C’est un tournant extrêmement important et un indicateur de changement réel et enfin de responsabilité. Nous avons renvoyé les travaillistes à la CEDH précisément parce qu’elle ne prenait pas au sérieux nos plaintes contre M. Corbyn.

“Quatre ans après notre première plainte, le parti travailliste a enfin commencé à agir. M. Corbyn fait partie du problème, et enfin nos plaintes contre lui et d’autres députés travaillistes en exercice qui semblaient intouchables, sont maintenant traitées.”