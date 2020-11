Les anciennes stars de Little People, Big World, Jeremy Roloff et Audrey Roloff, ont révélé les détails d’un nouveau projet sur lequel ils travaillaient pour leurs fans la semaine dernière. Audrey a annoncé Memories of Us – An Anniversary Journal que les fans peuvent utiliser pour enregistrer leurs histoires d’amour avec leurs partenaires. Les deux ont également un autre projet majeur à l’horizon, leur deuxième livre Creative Love: 10 Ways to Build Fun and Everlasting Love.

Memories of Us est un projet dont le couple “rêve depuis des années” et a passé des mois à le créer l’année dernière. «Ce journal patrimonial est un moyen simple et significatif de se remémorer, de se souvenir et d’enregistrer votre histoire d’amour en vous guidant à travers des invites et des questions chaque année à l’occasion de votre anniversaire», a écrit Audrey jeudi. “Il est conçu pour être amusant et engageant, et nous pensons que ce sera votre nouvelle tradition d’anniversaire préférée!” Le journal peut être utilisé pour étudier les «plus grands moments et souvenirs» d’une histoire d’amour dans «un endroit précieux».

Audrey a déclaré qu’ils avaient été inspirés pour créer le journal après avoir retracé les sept premières années de leurs «réflexions, rêves, idées et souvenirs préférés» dans des journaux et en essayant de ne pas perdre les lettres d’anniversaire qu’ils se sont écrites. «Nous espérons que Memories of Us deviendra un livre précieux qui pourrait être transmis de génération en génération, préservant vos histoires, souvenirs, photos et lettres et racontant l’histoire de votre héritage d’amour», a-t-elle écrit. Le journal est maintenant disponible en pré-commande sur le site Web du couple pour 50 $.

Les fans du couple les ont félicités pour le jour du lancement. “C’est LA MEILLEURE idée! J’ai hâte de recevoir la nôtre! Je vous encourage, si heureux pour cela”, a écrit une personne. “Ooh, je me marie en janvier! Ce sera parfait. J’ai hâte de commander le mien”, a répondu un autre. “C’est du génie !! Quelque chose que je veux tellement ajouter à notre tradition d’anniversaire chaque année,” un autre a écrit.

Depuis que Jeremy et Audrey ont annoncé leur intention de quitter Little People, Big World en juillet 2018, le couple a été occupé à écrire des livres et à enregistrer leur podcast Beating 50 Percent. Ils ont sorti leur premier livre, A Love Letter Life: Pursue Creatively, Date Intentionally, Love Faithfully, en avril 2019. En mai, ils ont déposé leur transcription pour Creative Love, dont la sortie est prévue pour janvier.

“Ce fut quelques mois assez difficiles à essayer d’écrire un livre pendant une pandémie mondiale avec un enfant en bas âge et un nouveau-né”, a écrit Audrey sur Instagram en mai. “Avoir un manuscrit terminé est un mélange tellement inexplicable d’émotions – soulagement, excitation, doute, épuisement, nervosité. La juxtaposition de ‘c’est totalement de la merde’ mélangée avec ‘oh mon Dieu, cela a tellement de potentiel pour changer des vies!’ est vrai.” Jeremy et Audrey se sont mariés en septembre 2014 et sont parents de deux enfants, sa fille Ember Jean, 3 ans, et son fils Bode James, né en janvier.