UNE

Le coroner a fait de Jeremy Kyle une «personne intéressée» pour l’enquête sur la mort d’un de ses invités à l’émission de télévision.

Le coroner du Hampshire, Jason Pegg, a déclaré que le présentateur de télévision «pourrait avoir causé ou contribué» à la mort de Steve Dymond, lors d’un examen préalable à l’enquête à Winchester.

Selon des documents publiés par les avocats de sa famille, M. Dymond, ouvrier du bâtiment, a été «extrêmement bouleversé» par son expérience de tournage pour l’émission ITV.

Il avait subi un test de détecteur de mensonges pour le programme afin de montrer s’il avait trompé son ex-fiancée Jane Callaghan, de Gosport.

Le coroner Pegg a ajouté: «Il pourrait sembler ridicule de ne pas demander à M. Kyle de témoigner pour donner son avis sur la situation.

L’avocat de la famille de M. Dymond, Caoilfhionn Gallagher QC, a déclaré à l’audience de Winchester que M. Dymond était devenu «en détresse» après avoir échoué au test du détecteur de mensonge.

Elle a dit que M. Dymond était allé dans l’émission pour “prouver sa fidélité”, et avait dit: “J’ai poussé et poussé mais tout s’est mal passé.”

Mme Gallagher a déclaré qu’après l’annonce du résultat pendant le tournage, le public l’avait «hué et raillé» et il avait été «qualifié d’échec par le présentateur».

Elle a dit que M. Kyle était «en face» et même quand il était «sur le point de s’effondrer, il était toujours chahuté».

Elle a déclaré que M. Dymond avait cherché à sortir par une porte latérale mais l’avait trouvée verrouillée, et elle a ajouté: «Il ne pouvait pas échapper au chahut. Il était à genoux parce qu’il pensait qu’il allait s’évanouir à cause du stress.

Mme Gallagher a déclaré que son état d’esprit était connu de l’équipe de l’émission, avec un message envoyé sur un groupe WhatsApp déclarant: «Juste pour que vous le sachiez, il pleure toujours, il vient de dire qu’il aimerait être mort. Je vous donne juste l’avertissement.

Mme Gallagher a ajouté: “Alors qu’il était encore au programme, en quelques minutes, il parlait de souhaiter sa mort.”

(

Le travailleur de la construction Steve Dymond est décédé en 2019

/ Facebook )

Le coroner Pegg a précédemment déclaré lors d’une audience que la cause du décès de M. Dymond était une surdose de morphine et une hypertrophie ventriculaire gauche, c’est-à-dire lorsque la chambre gauche du cœur ne pompe pas correctement.

Le sergent détective Marcus Mills a déclaré lors d’une enquête précédente que le décès était un suicide présumé.

Le Jeremy Kyle Show a été supprimé en 2019 au milieu d’un examen de plus en plus minutieux du devoir de diligence que les émissions de télé-réalité ont envers les participants à la suite du décès de M. Dymond et des anciens candidats de Love Island Sophie Gradon et Mike Thalassitis.

L’Ofcom, organisme de surveillance des médias, révise et élargit actuellement un ensemble de règles proposées pour protéger le bien-être des participants aux émissions de télévision et de radio.