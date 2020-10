Jerry Harris, qui a joué dans Cheer de Netflix, a été arrêté le 17 septembre pour pornographie juvénile à Chicago, Illinois. Il restera maintenant derrière les barreaux pour le moment. Un juge a refusé la caution vendredi, gardant Harris en prison jusqu’à la date de son procès.

Selon TMZ, Harris a eu une audience sur les obligations mercredi au Texas. Le juge a entendu des arguments pour et contre le maintien en prison de l’ancienne pom-pom girl. Deux jours plus tard, le juge s’est prononcé en faveur de la poursuite. Lors de l’audience de mercredi, les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Harris pourrait s’attaquer aux mineurs s’il sortait de prison avant le procès. Le juge a ensuite cité des allégations selon lesquelles Harris continuait de cibler des mineurs au cours de l’enquête fédérale comme raison de le garder derrière les barreaux.

Alors que les procureurs et le juge ont tous deux exprimé leur inquiétude quant au fait que Harris continue de cibler des mineurs, l’équipe de la défense a adopté une approche différente. Ils ont dit au tribunal qu’il ne constituerait pas une menace ni ne ferait de mal aux gens s’il était libéré. Ils ont dit qu’Harris n’aurait pas accès à Internet et qu’il se présenterait régulièrement à un psychiatre. Selon TMZ, le juge a déclaré que le soutien de la communauté et le manque d’antécédents criminels “n’étaient pas suffisants” pour prouver que Harris n’est pas une menace.

Après l’arrestation de Harris fin septembre, le FBI a lancé une demande d’aide pour identifier les victimes potentielles de moins de 19 ans que Harris aurait pu cibler. L’agence fédérale a mis un bref questionnaire sur son site Web et a mentionné certains des comptes que Harris aurait pu utiliser en demandant à des mineurs de «produire ou de visionner des vidéos ou des photographies à caractère sexuel ou de se livrer à des relations sexuelles».

“Vos réponses sont volontaires mais peuvent être utiles dans l’enquête fédérale et pour vous identifier en tant que victime potentielle”, a écrit le FBI dans la demande publique. “Sur la base de vos réponses, vous pourriez être contacté par le FBI et invité à fournir des informations supplémentaires. Toutes les identités des victimes resteront confidentielles.”

Un porte-parole de Harris a nié les accusations portées contre l’ancien pom-pom girl avec une déclaration à PEOPLE après l’arrestation: “Nous contestons catégoriquement les allégations formulées contre Jerry Harris, qui auraient eu lieu alors qu’il était adolescent. est terminé, les vrais faits seront révélés. ”

En plus des accusations portées contre Harris, il fait également face à un procès. La mère de deux victimes présumées a intenté une action en justice contre l’ancienne pom-pom girl et la United States All Star Federation (USASF), Varsity Spirit, LLC et Cheer Athletics. Le procès allègue l’exploitation et les abus sexuels commis par Harris qui ont commencé lorsque les jumeaux avaient 13 ans.