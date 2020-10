Jerry Jeff Walker, le légendaire et influent musicien country, est décédé à 78 ans. Plus connu pour avoir écrit «Mr. Bojangles», Walker s’est fait un nom dans le cadre du mouvement Outlaw Country aux côtés de Willie Nelson, Waylon Jennings et d’autres.

Né Ronald Clyde Crosby à Oneonta, New York en 1942, Walker a gagné son nom de scène à la Nouvelle-Orléans avant de se retrouver à Austin, Texas en 1971. Walker avait déjà suscité la célébrité à ce stade, cependant, grâce à «M. Bojangles». La chanson est devenue un succès pour The Nitty Gritty Dirt Band en 1970 et a ensuite été enregistrée par Dolly Parton, Bob Dylan, Nina Simone et Sammy Davis Jr. Selon Rolling Stone. Le succès précoce a ouvert la porte à ¡Viva Terlingua !, de Walker, aidant à sceller son statut au sein du mouvement des hors-la-loi.

Nous sommes désolés d’apprendre la mort du grand chanteur / compositeur texan Jerry Jeff Walker, un phare de la musique d’Austin et du Texas en général. Nous aurons plus à dire sur lui et son héritage ACL lundi. https://t.co/iqorwCUtjI – Austin City Limits (@acltv) 24 octobre 2020

“C’est toujours l’album texan par excellence pour ce qui est d’expliquer comment tout cela se passait avant Austin City Limits”, a déclaré Walker au point de vente en 2018. L’album a engendré de nombreuses chansons mémorables, dont “Sangria Wine” et “London Homesick Blues, de Gary P. Nunn”, “ce dernier qui est la chanson thème d’Austin City Limits depuis 30 ans.

“” Outlaw country “donnait l’impression que vous deviez aller en prison pour être artiste, mais c’est juste que certaines personnes comme Waylon et Willie étaient en dehors de l’entreprise [norm]”, A déclaré Walker au point de vente.” Les gens ont dit: ‘Nous sommes différents, mais nous ne sommes pas un pays montagnard.’ Nous ne nous sommes pas noircis les dents et nous ne portions pas de pantalons amples, nous aimions juste les cow-boys et jouions comme ça. “

Walker a été renommé dans les chansons de Nelson, Jennings et Kris Kristofferson. Il a également lancé son propre label dans les années 1980, Tried & True Music, aux côtés de sa femme Susan, qui était également la directrice et l’agent de réservation de Walker. Ensemble, ils partagent leur fille Jessie Jane et leur fils Django Walker, qui est également musicien.

Mon histoire préférée de Jerry Jeff Walker est celle que Todd Snider a racontée environ six millions de fois et jure qu’elle est vraie, à propos d’eux quittant un bar et marchant dans une rue déserte de Santa Fe. Extrait du livre de Todd: pic.twitter.com/Cl7gqt8I3E – Mike Finger (@mikefinger) 24 octobre 2020

Walker laisse derrière lui une carrière pleine d’énergie imprévisible et d’influence hors-la-loi. Comme le souligne Rolling Stone, les concerts de Walker ont été décrits comme “pleins de sensations fortes et de surprises” comparables aux courses de NASCAR, selon le journaliste texan Bud Shrake.

Walker suit d’autres stars de la country qui ont réussi cette année, notamment Kenny Rogers, John Prine, Justin Townes Earle et Joe Diffee. De nombreux fans et collègues artistes ont partagé leurs réflexions sur les réseaux sociaux, notamment l’auteur Stephen King et l’ancien président Bill Clinton.